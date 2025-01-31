Семья девочки, утонувшей в колодце в Омской области, получит компенсацию

Как уже писал Город55, трагедия произошла 7 октября 2023 года. Выкопанный 20 лет назад колодец был закрыт досками. Девочка, прыгавшая на них, провалилась и утонула в воде, ее тело позже нашли родители. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родители и сестра ребенка подали иск о выплате моральной компенсации.