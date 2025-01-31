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Posted 31 января, 06:06

Published 31 января, 06:06

Modified 31 января, 06:06

Updated 31 января, 06:06

Семья девочки, утонувшей в колодце в Омской области, добилась компенсации

Семья девочки, утонувшей в колодце в Омской области, получит компенсацию

31 января 2025, 06:06
Фото: 1MI.

Семья девочки, утонувшей в колодце в Омской области, добилась компенсации

Администрации поселения придется заплатить 2 с половиной миллиона.

Исилькульский городской суд принял решение по гражданскому иску 3 местных жителей к администрации Исилькульского городского поселения и АО «Омскоблводопровод». Речь идет о родных двухлетней девочки, утонувшей в открытом колодце: суд признал, что ответчики виноваты в случившемся и должны возместить моральный вред.

Как уже писал Город55, трагедия произошла 7 октября 2023 года. Выкопанный 20 лет назад колодец был закрыт досками. Девочка, прыгавшая на них, провалилась и утонула в воде, ее тело позже нашли родители. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родители и сестра ребенка подали иск о выплате моральной компенсации.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что у ответчиков было много времени на то, чтобы привести колодец в порядок, но ничего сделано не было.

«Суд отметил, что начиная с 2008 года как у администрации Исилькульского городского поселения, так и у АО „Омскоблводопровод“ была достоверная информация о наличии спорного участка водопроводной сети и водопроводного колодца… однако на протяжении около 15 лет ни администрация, ни АО „Омскоблводопровод“ как лица, на которых лежит обязанность по организации водоснабжения и технической эксплуатации водопроводных сетей на территории Исилькульского городского поселения, не предпринимали мер к проверке надлежащего содержания спорного водопроводного колодца», — рассказали в пресс-службе Омского областного суда.

В итоге иск был удовлетворен. Суд постановил взыскать с администрации и «Омскблводопровода» в общей сложности 2,5 млн рублей.

Стоит уточнить, что уголовное дело в отношении бывшего главы Исилькуля по статье «халатность» рассматривается отдельно.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Суд#Новости#Моральный вред
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