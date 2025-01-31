Российские банки фиксируют повышение спроса на трансграничные переводы

Posted 31 января, 06:00
Published 31 января, 06:00
Modified 31 января, 06:00
Updated 31 января, 06:00
Он отметил, что рост спроса на подобные услуги обусловлен стремительным развитием технологии международных финансовых операций. По словам Горшкова, сегодня для россиян доступны такие «финансовые мосты» более чем в 100 странах мира. В ближайшем будущем ВТБ намерен продолжить расширение своей сети трансграничных переводов: планируются переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Банк активно развивает сервис оплаты через QR-коды и собирается запустить входящие переводы для россиян из-за границы, отмечает Горшков.
По данным аналитиков банка, в 2024 году розничные клиенты совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз выше результатов 2023 года. Общая сумма операций превысила 50,5 миллиарда рублей. Наибольшее количество переводов было направлено в Таджикистан, за которым следуют Китай, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Специалисты прогнозируют, что в текущем году объем трансграничных переводов клиентов банка значительно вырастет. Услуга продолжит завоевывать популярность, особенно среди людей, часто путешествующих или имеющих родственников за границей.