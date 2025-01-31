Российские банки фиксируют повышение спроса на трансграничные переводы

Он отметил, что рост спроса на подобные услуги обусловлен стремительным развитием технологии международных финансовых операций. По словам Горшкова, сегодня для россиян доступны такие «финансовые мосты» более чем в 100 странах мира. В ближайшем будущем ВТБ намерен продолжить расширение своей сети трансграничных переводов: планируются переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Банк активно развивает сервис оплаты через QR-коды и собирается запустить входящие переводы для россиян из-за границы, отмечает Горшков.