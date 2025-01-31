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Posted 31 января, 06:00

Published 31 января, 06:00

Modified 31 января, 06:00

Updated 31 января, 06:00

Российские банки фиксируют повышение спроса на трансграничные переводы

Российские банки фиксируют повышение спроса на трансграничные переводы

31 января 2025, 06:00
Фото: 1MI.
В последнее время российские банки наблюдают значительное повышение интереса среди розничных клиентов к переводу средств за границу. Об этом сообщил Георгий Горшков, занимающий должность заместителя президента — председателя правления ВТБ.

Он отметил, что рост спроса на подобные услуги обусловлен стремительным развитием технологии международных финансовых операций. По словам Горшкова, сегодня для россиян доступны такие «финансовые мосты» более чем в 100 странах мира. В ближайшем будущем ВТБ намерен продолжить расширение своей сети трансграничных переводов: планируются переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Банк активно развивает сервис оплаты через QR-коды и собирается запустить входящие переводы для россиян из-за границы, отмечает Горшков.

По данным аналитиков банка, в 2024 году розничные клиенты совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз выше результатов 2023 года. Общая сумма операций превысила 50,5 миллиарда рублей. Наибольшее количество переводов было направлено в Таджикистан, за которым следуют Китай, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Специалисты прогнозируют, что в текущем году объем трансграничных переводов клиентов банка значительно вырастет. Услуга продолжит завоевывать популярность, особенно среди людей, часто путешествующих или имеющих родственников за границей.

#Общество
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