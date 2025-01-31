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Posted 31 января, 07:41

Published 31 января, 07:41

Modified 31 января, 08:05

Updated 31 января, 08:05

В Омске будут судить банду, которая совершила 18 преступлений за 3 месяца

Похищения, разбои и угрозы: трое жителей Тары предстанут перед судом

31 января 2025, 07:41
Фото: 1MI. В Омске будут судить банду, которая совершила 18 преступлений за 3 месяца

В Омской области будут судить опасную банду, которая держала в страхе Тару

Члены группировки совершили 18 преступлений за три месяца.

Как сообщили в полиции, в Омске перед судом предстанут четверо жителей города Тары, обвиняемых в бандитизме, вымогательстве, разбоях, похищении человека и других тяжких преступлениях.

По данным следкома, 32-летний организатор банды в декабре 2022 года создал преступную группу, в которую вовлек двух братьев и еще одного мужчину из Знаменского района. Последний скрывался от следствия, но был задержан позже — в январе 2025 года.

С декабря 2022 по март 2023 года банда совершила 18 преступлений, включая:

  • Вымогательства;
  • Кражи;
  • Угон автомобилей;
  • Похищение человека;
  • Покушение на убийство.

Прокуратура Омской области сообщила, что жертвами стали 14 местных жителей, включая 15-летнего воспитанника детского дома, которого насильно удерживали и угрожали ножом. Общий ущерб от действий банды превысил 1,2 млн рублей.

Материалы в отношении трех братьев передали в суд. Отметим, что один из них признал вину. Уголовное дело направлено в Омский областной суд. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. Сбежавший подельник из Знаменского района предстанет перед судом позже.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске раскрыли банду с экстремистскими убеждениями.

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#Риана Дязанцева#Кража#Омск#Суд#Уголовное дело#Разбой#Похищение#Вымогательство#Лишение свободы#Знаменский район#Покушение на убийство#Тара#Бандитизм#Угон автомобилей
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