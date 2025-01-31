Похищения, разбои и угрозы: трое жителей Тары предстанут перед судом

Posted 31 января, 07:41
Published 31 января, 07:41
Modified 31 января, 08:05
Updated 31 января, 08:05
Как сообщили в полиции, в Омске перед судом предстанут четверо жителей города Тары, обвиняемых в бандитизме, вымогательстве, разбоях, похищении человека и других тяжких преступлениях.
По данным следкома, 32-летний организатор банды в декабре 2022 года создал преступную группу, в которую вовлек двух братьев и еще одного мужчину из Знаменского района. Последний скрывался от следствия, но был задержан позже — в январе 2025 года.
С декабря 2022 по март 2023 года банда совершила 18 преступлений, включая:
Прокуратура Омской области сообщила, что жертвами стали 14 местных жителей, включая 15-летнего воспитанника детского дома, которого насильно удерживали и угрожали ножом. Общий ущерб от действий банды превысил 1,2 млн рублей.
Материалы в отношении трех братьев передали в суд. Отметим, что один из них признал вину. Уголовное дело направлено в Омский областной суд. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. Сбежавший подельник из Знаменского района предстанет перед судом позже.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске раскрыли банду с экстремистскими убеждениями.