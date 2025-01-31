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Posted 31 января, 04:18

Published 31 января, 04:18

Modified 31 января, 04:20

Updated 31 января, 04:20

Магнитная буря вновь накроет Омск

Первый день февраля под ударом: Омск накроет магнитная буря

31 января 2025, 04:18
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря вновь накроет Омск

Первый день февраля станет настоящим испытанием для омичей

Магнитные бури могут вызывать головные боли, слабость, перепады давления и общее ухудшение самочувствия.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 1 февраля в Омске ожидается магнитная буря уровня G1. Это явление может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям геомагнитной обстановки.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Уровень G1 считается слабым, но даже такие бури могут влиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердечно-сосудистой системой или склонен к метеозависимости.

Буря начнется в полночь с 31 января на 1 февраля и продлится до обеда. Ранним утром ожидается небольшой перерыв, но к вечеру геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться. Таким образом, самый сложный период придется на первую половину дня.

Напомним, ранее Город55 писал, что в феврале Омскую область ожидают сильные морозы.

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#Риана Дязанцева#Здоровье#Погода#Омск#Магнитная буря#Метеозависимость#Геомагнитная обстановка#Февраль#Хронические заболевания#Сердечно-сосудистая система
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