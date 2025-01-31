Первый день февраля под ударом: Омск накроет магнитная буря

Posted 31 января, 04:18
Published 31 января, 04:18
Modified 31 января, 04:20
Updated 31 января, 04:20
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 1 февраля в Омске ожидается магнитная буря уровня G1. Это явление может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям геомагнитной обстановки.
Уровень G1 считается слабым, но даже такие бури могут влиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердечно-сосудистой системой или склонен к метеозависимости.
Буря начнется в полночь с 31 января на 1 февраля и продлится до обеда. Ранним утром ожидается небольшой перерыв, но к вечеру геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться. Таким образом, самый сложный период придется на первую половину дня.
Напомним, ранее Город55 писал, что в феврале Омскую область ожидают сильные морозы.