От -35 до -1 градуса: омичей ждут мощные температурные скачки в ближайшие дни

Отметим, что комфортными по погоде будут и следующие дни. Похолодает в регионе, согласно данным сервиса «Вентускай», только в четверг, 6 февраля. На этот день обещают до -21 градуса, а 8 февраля будет еще холоднее — до -31 градуса.