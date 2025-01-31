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Posted 31 января, 10:52

Published 31 января, 10:52

Modified 31 января, 10:54

Updated 31 января, 10:54

Температура будет колебаться от -35 до -1 градуса

От -35 до -1 градуса: омичей ждут мощные температурные скачки в ближайшие дни

31 января 2025, 10:52
Фото: 1MI. Температура будет колебаться от -35 до -1 градуса

В Омской области после выходных резко потеплеет до -1 градуса

В первые дни февраля в регионе прогнозируют осадки в виде снега.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС подробно рассказали о погоде на первые три дня февраля и предупредили жителей региона о резких температурных скачках.

В ночь на субботу, 1 февраля, все еще будет морозно — -25…-30 градусов, местами прогнозируют -35 градусов. Днем же ожидается резкое потепление и осадки: к нам приближается очередной циклон с запада. На термометрах можно будет увидеть -12…-17 градусов.

В воскресенье, 2 февраля, синоптики обещают умеренно-морозную погоду со снегом, но осадки будут небольшими по количеству. На ночь прогнозируют -11…-16 (местами -22 градуса), днем -2…-7 градусов. Не исключено появление тумана в этот день.

Погода в Омской области на 1–3 февраля
Погода в Омской области на 1–3 февраля. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Еще теплее будет в понедельник, 3 февраля. С поступлением влажной и теплой воздушной массы в большинстве районов Омской области обещают снег, на ночь температуру — от -3 до -8 градусов, а на день — от -1 до -6 градусов.

Отметим, что комфортными по погоде будут и следующие дни. Похолодает в регионе, согласно данным сервиса «Вентускай», только в четверг, 6 февраля. На этот день обещают до -21 градуса, а 8 февраля будет еще холоднее — до -31 градуса.

Погода в Омске 8 февраля
Погода в Омске 8 февраля. Фото: Сервис «Вентускай»
В Омске появился риск чрезвычайных ситуаций из-за погоды
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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Новости
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