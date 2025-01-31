Омичи из Нефтяников пожаловались на бездействие аварийных служб

Администрация Омска и Советского округа ответили, что авария произошла на сетях «ОмскРТС», и для уточнения деталей требуется время. Они пообещали предоставить более детальный ответ до 31 января 2025 года. Отметим, что на момент публикации новости никакой конкретной информации так и не поступило.