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Posted 31 января, 05:08

Published 31 января, 05:08

Modified 31 января, 05:19

Updated 31 января, 05:19

Омичи столкнулись с бездействием служб после прорыва трубы в районе Нефтяников

Омичи из Нефтяников пожаловались на бездействие аварийных служб

31 января 2025, 05:08
Фото: 1MI. Омичи столкнулись с бездействием служб после прорыва трубы в районе Нефтяников
Горожане третьи сутки самостоятельно борются с прорывом трубы в Нефтяниках.

Жители дома по адресу Мира, 122/11 уже третьи сутки не могут добиться реакции от аварийных служб на прорыв трубы. Горячая вода под напором продолжает литься на улицу, но ни одна из служб не берется устранить аварию.

Жалоба поступила вчера
Жалоба поступила вчера. Фото: Сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск»

Омичи в жалобе в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» сообщают, что обратились во все возможные инстанции. Однако везде получили отписки.

Администрация Омска и Советского округа ответили, что авария произошла на сетях «ОмскРТС», и для уточнения деталей требуется время. Они пообещали предоставить более детальный ответ до 31 января 2025 года. Отметим, что на момент публикации новости никакой конкретной информации так и не поступило.

Ранее Город55 писал о серьезной коммунальной аварии в районе Нефтяников. Там из-за порыва горячей воды затопило перекресток.

Кипяток на дорогах и холодные квартиры: в Нефтяниках произошла коммунальная авария
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#Риана Дязанцева#Омск#Жалобы#Горячая вода#Нефтяники#Коммунальная авария#Аварийные службы#ОмскРТС
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