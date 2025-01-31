Омичи оказались должны банкам больше 390 млрд рублей

С III квартала 2024 года потребительские кредиты без лимита кредитования, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, должны составлять не более 5% в общем объеме выдач у банков, не более 10% — у микрофинансовых организаций. При этом банкам запрещено выдавать кредитные карты таким заемщикам или увеличивать по ним кредитный лимит. Также банки ограничены в кредитовании заемщиков с ПДН 50-80%: на них должно приходиться не более 20% выдаваемых кредитов наличными (20% — для МФО). Ограничение по новым кредитным картам для таких граждан — 10%. Для банков также есть дополнительный лимит в 5% на выдачу кредитов сроком свыше 5 лет.