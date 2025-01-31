Омичи оказались должны банкам больше 390 млрд рублей

Posted 31 января, 06:32
Published 31 января, 06:32
Modified 31 января, 06:34
Updated 31 января, 06:34
По данным на 1 января 2025 года, жители Омской области были должны банкам 390 млрд 084 млн рублей. За год рост кредитного портфеля составил 19 млрд 550 млн рублей. Такие данные Городу55 предоставили в омском отделении Банка России.
«Потребительское кредитование сжалось. Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам в условиях повышенной ключевой ставки, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики», — сообщили в ведомстве.
Например, на 1 января 2023 года кредитный портфель россиян составлял 300 млрд 449 млн рублей. За год, к 1 января 2024 года, общая сумма кредитов увеличилась на 70 млрд 085 млн рублей.
В настоящее время просроченная задолженность по кредитам у жителей Омской области составляет 4%. По сравнению с предыдущими годами роста задолженности не отмечается.
С III квартала 2024 года потребительские кредиты без лимита кредитования, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, должны составлять не более 5% в общем объеме выдач у банков, не более 10% — у микрофинансовых организаций. При этом банкам запрещено выдавать кредитные карты таким заемщикам или увеличивать по ним кредитный лимит. Также банки ограничены в кредитовании заемщиков с ПДН 50-80%: на них должно приходиться не более 20% выдаваемых кредитов наличными (20% — для МФО). Ограничение по новым кредитным картам для таких граждан — 10%. Для банков также есть дополнительный лимит в 5% на выдачу кредитов сроком свыше 5 лет.
Для справки, ПДН в 50% означает, что заемщик 50% своего дохода ежемесячно направляет на платежи по кредитам.
В омском отделении Банка России объяснили, что лимиты нужны, чтобы ограничить риски в экономике, связанные с ростом закредитованности населения. Чем выше показатель долговой нагрузки, тем больше вероятность, что в какой-то момент заемщик не справится с выплатами. Также ограничивается возможность искусственно удлинять срок кредитов или займов. Такое удлинение позволяло снижать ежемесячные платежи и кредитовать уже достаточно сильно закредитованных заемщиков.
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