Комикс про Егора Летова, скачки температуры, скандал с тренером. Омск сегодня

Posted 31 января, 13:22
Published 31 января, 13:22
Modified 31 января, 15:16
Updated 31 января, 15:16
Новость №1. Егор Летов стал героем еще одного комикса.
На маркетплейсах уже продается графический роман «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+). Главные герои — Егор Летов и Янка Дягилева, причем издатели позиционируют книгу как «первый официальный комикс» об этих музыкантах. До этого выходил комикс «Моя оборона».
Авторы книги — сценарист Дмитрий Чинов, журналист Владимир Наумов и иллюстратор Ольга Лаврентьева. Вышел комикс в издательстве Alpaca.
Новость №2. Омичей ждут температурные скачки от -35 до -1 градуса.
Омская погода продолжает удивлять. Синоптики пообещали, что в ночь на 1 февраля температура опустится местами до 35 градусов мороза, но уже 3 февраля местами будет всего -1. 6 февраля снова похолодает, а 8-го ртутный столбик снова опустится ниже 30 градусов.
Новость №3. Дмитрий Губерниев потребовал разобраться с омским тренером, пнувшим воспитанницу.
В мире спортивного образования разгорается скандал. Вчера был опубликовано видео, на котором тренер омской СШОР Ирина Миленина бьет ногой свою ученицу сразу после выступления на красноярском льду. А сегодня ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что с этим должно разобраться федеральное министерство спорта.