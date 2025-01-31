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Posted 31 января, 13:22

Published 31 января, 13:22

Modified 31 января, 15:16

Updated 31 января, 15:16

Комикс про Егора Летова, скачки температуры, скандал с тренером. Омск сегодня

Комикс про Егора Летова, скачки температуры, скандал с тренером. Омск сегодня

31 января 2025, 13:22
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Егор Летов стал героем еще одного комикса.

На маркетплейсах уже продается графический роман «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+). Главные герои — Егор Летов и Янка Дягилева, причем издатели позиционируют книгу как «первый официальный комикс» об этих музыкантах. До этого выходил комикс «Моя оборона».

Авторы книги — сценарист Дмитрий Чинов, журналист Владимир Наумов и иллюстратор Ольга Лаврентьева. Вышел комикс в издательстве Alpaca.

Егор Летов стал героем еще одного комикса
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Новость №2. Омичей ждут температурные скачки от -35 до -1 градуса.

Омская погода продолжает удивлять. Синоптики пообещали, что в ночь на 1 февраля температура опустится местами до 35 градусов мороза, но уже 3 февраля местами будет всего -1. 6 февраля снова похолодает, а 8-го ртутный столбик снова опустится ниже 30 градусов.

От -35 до -1 градуса: омичей ждут мощные температурные скачки в ближайшие дни
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Новость №3. Дмитрий Губерниев потребовал разобраться с омским тренером, пнувшим воспитанницу.

В мире спортивного образования разгорается скандал. Вчера был опубликовано видео, на котором тренер омской СШОР Ирина Миленина бьет ногой свою ученицу сразу после выступления на красноярском льду. А сегодня ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что с этим должно разобраться федеральное министерство спорта.

Губерниев потребовал разобраться: скандал с омским тренером набирает обороты
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#Николай Эйхвальд
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