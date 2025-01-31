Комикс про Егора Летова, скачки температуры, скандал с тренером. Омск сегодня

Омская погода продолжает удивлять. Синоптики пообещали, что в ночь на 1 февраля температура опустится местами до 35 градусов мороза, но уже 3 февраля местами будет всего -1. 6 февраля снова похолодает, а 8-го ртутный столбик снова опустится ниже 30 градусов.