«Катимся по 5-7 метров»: омские дороги в пятницу вечером сковали 8-балльные пробки

На проспекте Мира сегодня пробка в сторону центра и Левого берега начинается от перекрестка с Нефтезаводской (остановка «Советский исполком»). Колом стоят улицы Заозерная, Лукашевича от перекрестка с Крупской, 70 лет Октября (в обе стороны), Конева, 3-я Енисейская, 3-я Островская, Масленникова, Маршала Жукова, Думская, Гусарова, Герцена, Орджоникидзе, Яковлева, Октябрьская, Кемеровская, Интернациональная, Красный путь и другие.