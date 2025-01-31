«Катимся по 5-7 метров»: омские дороги в пятницу вечером сковали 8-балльные пробки

Posted 31 января, 12:02
Published 31 января, 12:02
Modified 31 января, 12:04
Updated 31 января, 12:04
В последний день января в Омске снова образовались многокилометровые заторы на дорогах. После 17.00, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигли 8 баллов.
Движение затруднено во всех округах города, осложняют ситуацию многочисленные аварии: на Лукашевича, 4-й Поселковой, Красноярском тракте, в районе метромоста, на Енисейской.
На проспекте Мира сегодня пробка в сторону центра и Левого берега начинается от перекрестка с Нефтезаводской (остановка «Советский исполком»). Колом стоят улицы Заозерная, Лукашевича от перекрестка с Крупской, 70 лет Октября (в обе стороны), Конева, 3-я Енисейская, 3-я Островская, Масленникова, Маршала Жукова, Думская, Гусарова, Герцена, Орджоникидзе, Яковлева, Октябрьская, Кемеровская, Интернациональная, Красный путь и другие.
Омичам приходится только смириться с происходящим. Видимо, пока мост у Телецентра продолжают ремонтировать, а бульвар Архитекторов так и не открывают, заторы будут наблюдаться практически ежедневно. Вот что думают о сегодняшних пробках горожане (комментарии оставлены в 2ГИС):
«Катимся по 5-7 метров с кайфом»;
«Что опять?!»;
«Что короткий день был? Теперь в пробке стойте»;
«Я опаздываю, все накрывается медным тазом»;
«Ни у одного мужика так не стоит, как каждый день стоит Конева».
Напомним, ближе к маю мост у Телецентра окончательно закроют для большегрузов. Для них собираются разработать альтернативные маршруты.