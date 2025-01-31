gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:02

Published 31 января, 12:02

Modified 31 января, 12:04

Updated 31 января, 12:04

Пробки в Омске в пятницу достигли 8 баллов

«Катимся по 5-7 метров»: омские дороги в пятницу вечером сковали 8-балльные пробки

31 января 2025, 12:02
Фото: 1MI. Пробки в Омске в пятницу достигли 8 баллов

На омских дорогах в последний рабочий день января образовались 8-балльные пробки

Особенно сложно проехать проспект Мира в сторону Левого берега и центра. Пробка там начинается от перекрестка с улицей Нефтезаводская.

В последний день января в Омске снова образовались многокилометровые заторы на дорогах. После 17.00, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигли 8 баллов.

Движение затруднено во всех округах города, осложняют ситуацию многочисленные аварии: на Лукашевича, 4-й Поселковой, Красноярском тракте, в районе метромоста, на Енисейской.

Пробки в Омске в пятницу достигли 8 баллов
Пробки в Омске в пятницу достигли 8 баллов. Фото: Яндекс Карты / скриншот

На проспекте Мира сегодня пробка в сторону центра и Левого берега начинается от перекрестка с Нефтезаводской (остановка «Советский исполком»). Колом стоят улицы Заозерная, Лукашевича от перекрестка с Крупской, 70 лет Октября (в обе стороны), Конева, 3-я Енисейская, 3-я Островская, Масленникова, Маршала Жукова, Думская, Гусарова, Герцена, Орджоникидзе, Яковлева, Октябрьская, Кемеровская, Интернациональная, Красный путь и другие.

Омичам приходится только смириться с происходящим. Видимо, пока мост у Телецентра продолжают ремонтировать, а бульвар Архитекторов так и не открывают, заторы будут наблюдаться практически ежедневно. Вот что думают о сегодняшних пробках горожане (комментарии оставлены в 2ГИС):

«Катимся по 5-7 метров с кайфом»;
«Что опять?!»;
«Что короткий день был? Теперь в пробке стойте»;
«Я опаздываю, все накрывается медным тазом»;
«Ни у одного мужика так не стоит, как каждый день стоит Конева».

Напомним, ближе к маю мост у Телецентра окончательно закроют для большегрузов. Для них собираются разработать альтернативные маршруты.

Фуры в объезд: в Омске временно запретят движение большегрузов по мосту
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дороги#Пробки#Омск#Аварии#Новости#Затор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика