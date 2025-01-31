Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП на Левобережье

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал сегодня, 31 января, в ДТП. По данным телеграм-канала 112, это произошло в Кировском округе Омска. Буше ехал на игру, и принадлежащий «Авангарду» «Мерседес» не был пропущен водителем «Хендай». На момент столкновения, кроме водителя и Буше, в «Мерседесе» находилась переводчица.