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Posted 31 января, 12:15

Published 31 января, 12:15

Modified 31 января, 12:24

Updated 31 января, 12:24

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП на пути в «Арену»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП на Левобережье

31 января 2025, 12:15
Фото: ХК Авангард.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП на пути в «Арену»

По предварительным данным, клубный «Мерседес» не пропустила другая машина.

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал сегодня, 31 января, в ДТП. По данным телеграм-канала 112, это произошло в Кировском округе Омска. Буше ехал на игру, и принадлежащий «Авангарду» «Мерседес» не был пропущен водителем «Хендай». На момент столкновения, кроме водителя и Буше, в «Мерседесе» находилась переводчица.

В результате ДТП, по данным «112», никто не пострадал, тренера забрала другая машина.

«За ним минут через 5 минивен приехал, и из мерса вышел он и девушка в кофте „Авангард“, видимо, переводчик», — написал очевидец в одном из популярных омских пабликов.

В пресс-службе «Авангарда» информацию о ДТП не подтвердили и не опровергли. Напомним: сегодня омский клуб играет на своем льду с «Барысом» из Астаны.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Авангард#Новости
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