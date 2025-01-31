Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП на Левобережье

Posted 31 января, 12:15
Published 31 января, 12:15
Modified 31 января, 12:24
Updated 31 января, 12:24
Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал сегодня, 31 января, в ДТП. По данным телеграм-канала 112, это произошло в Кировском округе Омска. Буше ехал на игру, и принадлежащий «Авангарду» «Мерседес» не был пропущен водителем «Хендай». На момент столкновения, кроме водителя и Буше, в «Мерседесе» находилась переводчица.
В результате ДТП, по данным «112», никто не пострадал, тренера забрала другая машина.
«За ним минут через 5 минивен приехал, и из мерса вышел он и девушка в кофте „Авангард“, видимо, переводчик», — написал очевидец в одном из популярных омских пабликов.
В пресс-службе «Авангарда» информацию о ДТП не подтвердили и не опровергли. Напомним: сегодня омский клуб играет на своем льду с «Барысом» из Астаны.