Фуры в объезд: в Омске временно запретят движение большегрузов по мосту

Posted 31 января, 03:27
Published 31 января, 03:27
Modified 31 января, 03:57
Updated 31 января, 03:57
В Омске запрет на движение большегрузов во время поднятия моста у Телецентра необходим для обеспечения безопасности во время предстоящих работ. Об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».
По словам Кормильца, подрядчик может приступить к работам уже в конце апреля или в мае. Сейчас ведется подготовка к предстоящим изменениям, включая разработку альтернативных маршрутов для большегрузов.
Ремонт пройдет в два этапа. В ночное время, особенно по выходным, движение по мосту будет полностью перекрыто для всех видов транспорта. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасность рабочих. В дневное время легковой транспорт сможет проезжать, но большегрузам доступ будет закрыт на весь период ремонта.
Напомним, что проблема с большегрузами уже вызывала сложности. На прошлой неделе на подъезде к мосту у Телецентра образовались многокилометровые пробки из-за застрявшего большегруза.