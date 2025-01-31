Фуры в объезд: в Омске временно запретят движение большегрузов по мосту

Ремонт пройдет в два этапа. В ночное время, особенно по выходным, движение по мосту будет полностью перекрыто для всех видов транспорта. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасность рабочих. В дневное время легковой транспорт сможет проезжать, но большегрузам доступ будет закрыт на весь период ремонта.