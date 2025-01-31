gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 03:27

Published 31 января, 03:27

Modified 31 января, 03:57

Updated 31 января, 03:57

Ночные закрытия и запрет на фуры: как будут ремонтировать мост в Омске

Фуры в объезд: в Омске временно запретят движение большегрузов по мосту

31 января 2025, 03:27
Фото: 1MI. Ночные закрытия и запрет на фуры: как будут ремонтировать мост в Омске

В Омске введут полный запрет на движение большегрузов

Работы по приподниманию моста имени 60-летия ВЛКСМ требуют установки временных конструкций, которые могут быть повреждены или создать опасность при движении тяжелых грузовиков.

В Омске запрет на движение большегрузов во время поднятия моста у Телецентра необходим для обеспечения безопасности во время предстоящих работ. Об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

По словам Кормильца, подрядчик может приступить к работам уже в конце апреля или в мае. Сейчас ведется подготовка к предстоящим изменениям, включая разработку альтернативных маршрутов для большегрузов.

Ремонт пройдет в два этапа. В ночное время, особенно по выходным, движение по мосту будет полностью перекрыто для всех видов транспорта. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасность рабочих. В дневное время легковой транспорт сможет проезжать, но большегрузам доступ будет закрыт на весь период ремонта.

Напомним, что проблема с большегрузами уже вызывала сложности. На прошлой неделе на подъезде к мосту у Телецентра образовались многокилометровые пробки из-за застрявшего большегруза.

Три полосы вместо четырех: объясняем, почему мост у Телецентра не станет шире
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Транспорт#Пробки#Ремонт#Омск#Мост#Безопасность#Запрет#Большегрузы#Альтернативные маршруты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика