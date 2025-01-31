Форвард «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных хоккеистов

Posted 31 января, 10:05
Published 31 января, 10:05
Modified 31 января, 10:07
Updated 31 января, 10:07
Нападающий «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных игроков. Информация об этом появилась 31 января на сайте Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, Риду Буше прилетела шайба в лицо. Хоккеист ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру.
Сейчас в «лазарете» омской команды семь игроков: Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов.
Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачева. Напомним, хоккеист находится на больничном с лета 2024 года.