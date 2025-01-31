Форвард «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных хоккеистов

Нападающий «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных игроков. Информация об этом появилась 31 января на сайте Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, Риду Буше прилетела шайба в лицо. Хоккеист ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру.