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Posted 31 января, 10:05

Published 31 января, 10:05

Modified 31 января, 10:07

Updated 31 января, 10:07

Рид Буше выступает за «ястребов» под № 86

Форвард «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных хоккеистов

31 января 2025, 10:05
Фото: ХК Авангард. Рид Буше выступает за «ястребов» под № 86
Нападающий Рид Буше пополнил список травмированных игроков «Авангарда». Такие данные появились на сайте КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше попал в список травмированных игроков. Информация об этом появилась 31 января на сайте Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, Риду Буше прилетела шайба в лицо. Хоккеист ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру.

Сейчас в «лазарете» омской команды семь игроков: Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачева. Напомним, хоккеист находится на больничном с лета 2024 года.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Травмы#Рид Буше#Салават Юлаев#Владимир Ткачёв
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