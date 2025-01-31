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Posted 31 января, 11:37

Published 31 января, 11:37

Modified 31 января, 13:23

Updated 31 января, 13:23

Егор Летов стал героем еще одного комикса

Егор Летов стал героем еще одного комикса

31 января 2025, 11:37
Фото: gorod55.ru.
В центре сюжета книги история знакомства Летова с Янкой Дягилевой.

Российское издательство Alpaca выпустило книгу под названием «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+). Это графический роман, который позиционируется как «первый официальный комикс о Егоре Летове и Янке Дягилевой». Издание уже появилось на маркетплейсах, его авторы — сценарист Дмитрий Чинов, журналист Владимир Наумов и иллюстратор Ольга Лаврентьева.

Из аннотации книги следует, что действие разворачивается в конце 1980-х годов. Панк-группа «Гражданская оборона» во главе с Егором Летовым дает концерт в старом сибирском ДК, и в числе случайных зрителей оказывается никому не известная рок-поэтесса Янка Дягилева.

«Совсем скоро она станет соратницей Летова, — пишет автор аннотации, — и вместе они разделят успех и трагедию».

Стоит отметить, что прежде был издан еще один комикс о Егоре Летове — «Моя оборона». В ноябре 2024 года Летову исполнилось бы 60 лет. Город55 писал об открывшейся к этой дате выставке.

«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
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#Николай Эйхвальд#Культура#Новости#Егор Летов#Комиксы#Янка Дягилева
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