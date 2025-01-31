Егор Летов стал героем еще одного комикса

Российское издательство Alpaca выпустило книгу под названием «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+). Это графический роман, который позиционируется как «первый официальный комикс о Егоре Летове и Янке Дягилевой». Издание уже появилось на маркетплейсах, его авторы — сценарист Дмитрий Чинов, журналист Владимир Наумов и иллюстратор Ольга Лаврентьева.