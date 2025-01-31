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Posted 31 января, 09:17

Published 31 января, 09:17

Modified 31 января, 09:19

Updated 31 января, 09:19

Судьи в отставке отправятся отдыхать в Белокуриху

Для омских судей в отставке закупят 13 путевок в Белокуриху

31 января 2025, 09:17
Фото: 1MI. Судьи в отставке отправятся отдыхать в Белокуриху
Сюжет
Госзакупки
В Омской области для судей в отставке собираются закупить путевки в курортную зону Алтайского края. На эти цели выделяют более 1,5 млн рублей из федерального бюджета.

Управление судебного департамента в Омской области планирует закупить 13 путевок в Белокуриху для судей в отставке. Такая заявка появилась накануне, 30 января, на сайте госзакупок. На путевки готовы выделить больше 1,5 млн рублей из федерального бюджета.

«В стоимость одной путевки входит питание по системе „шведский стол“, лечение (с посещением бассейна), проживание в номере соответствующей категории», — говорится в документах.

Продолжительность отдыха в курортной зоне Алтайского края составит 14 дней. Санаторий должен иметь следующие профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, женской и мужской половой сферы.

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#Евгений Игишев#Общество#Отдых#Омск#Отставка#Лечение#Госзакупки#Санаторий#Федеральный бюджет#Алтайский край#Суды
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