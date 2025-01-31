Для омских судей в отставке закупят 13 путевок в Белокуриху

Posted 31 января, 09:17
Published 31 января, 09:17
Modified 31 января, 09:19
Updated 31 января, 09:19
Управление судебного департамента в Омской области планирует закупить 13 путевок в Белокуриху для судей в отставке. Такая заявка появилась накануне, 30 января, на сайте госзакупок. На путевки готовы выделить больше 1,5 млн рублей из федерального бюджета.
«В стоимость одной путевки входит питание по системе „шведский стол“, лечение (с посещением бассейна), проживание в номере соответствующей категории», — говорится в документах.
Продолжительность отдыха в курортной зоне Алтайского края составит 14 дней. Санаторий должен иметь следующие профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, женской и мужской половой сферы.
Ранее Город55 рассказывал, что мэрия объявила аукцион на изготовление и поставку стаканов с подстаканниками. Сувенирные наборы с гравировкой нужно будет подготовить к Дню Победы.