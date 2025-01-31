Для омских судей в отставке закупят 13 путевок в Белокуриху

Управление судебного департамента в Омской области планирует закупить 13 путевок в Белокуриху для судей в отставке. Такая заявка появилась накануне, 30 января, на сайте госзакупок. На путевки готовы выделить больше 1,5 млн рублей из федерального бюджета.