Бывшему замминистра труда Омской области Сергею Добрых продлили домашний арест

Бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых продолжит находиться под домашним арестом. Суд принял решение продлить ему меру пресечения еще на два месяца — до 2 марта. Передает портал «НГС.55». Ранее его отправляли под домашний арест до 1 февраля.