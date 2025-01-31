Бывшему замминистра труда Омской области Сергею Добрых продлили домашний арест

Posted 31 января, 02:16
Published 31 января, 02:16
Modified 31 января, 02:33
Updated 31 января, 02:33
Бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых продолжит находиться под домашним арестом. Суд принял решение продлить ему меру пресечения еще на два месяца — до 2 марта. Передает портал «НГС.55». Ранее его отправляли под домашний арест до 1 февраля.
Напомним, что Добрых был задержан 18 декабря 2024 года. Его подозревают в том, что он использовал служебный автомобиль, приобретенный на средства дома-интерната, в личных целях.
Пост первого замминистра труда в региона, кстати, больше не вакантен. 21 января 2024 года губернатор Омской области назначил Александра Рыскалкина на эту должность.