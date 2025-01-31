gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 02:16

Published 31 января, 02:16

Modified 31 января, 02:33

Updated 31 января, 02:33

Появились подробности дела экс-замминистра труда Омской области Сергея Добрых

Бывшему замминистра труда Омской области Сергею Добрых продлили домашний арест

31 января 2025, 02:16
Фото: gorod55.ru. Появились подробности дела экс-замминистра труда Омской области Сергея Добрых
Мера пресечения будет действовать еще два месяца.

Бывший первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых продолжит находиться под домашним арестом. Суд принял решение продлить ему меру пресечения еще на два месяца — до 2 марта. Передает портал «НГС.55». Ранее его отправляли под домашний арест до 1 февраля.

Напомним, что Добрых был задержан 18 декабря 2024 года. Его подозревают в том, что он использовал служебный автомобиль, приобретенный на средства дома-интерната, в личных целях.

Пост первого замминистра труда в региона, кстати, больше не вакантен. 21 января 2024 года губернатор Омской области назначил Александра Рыскалкина на эту должность.

От роддома до ДТП: что известно о задержанном в Омске бывшем замминистра труда
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Коррупция#Министр труда#Губернатор#Расследование#Домашний арест#Сергей Добрых#Александр Рыскалкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика