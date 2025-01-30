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Posted 30 января, 06:54

Published 30 января, 06:54

Modified 30 января, 07:25

Updated 30 января, 07:25

В Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

Житель Омской области застрелил соседа из охотничьего ружья

30 января 2025, 06:54
Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области.

В Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

Убийце грозит до 15 лет колонии.

В селе Новопрокровка в Омской области 28 января произошло убийство. Как рассказали в пресс-службе Следкома, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 58-летний местный житель пришел с охотничьим ружьем к 40-летнему соседу и выстрелил ему в грудь. Тот умер на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, следователи намерены попросить суд о заключении в СИЗО в качестве меры пресечения. По 105-й статье Уголовного кодекса преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: омского дворника, который зарезал случайного прохожего, суд отправил на этой неделе в колонию строгого режима на 9 лет 10 месяцев.

Дворника, который зарезал случайного прохожего, отправили в колонию строгого режима
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Убийство#Следком#Новости
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