Житель Омской области застрелил соседа из охотничьего ружья

Posted 30 января, 06:54
Published 30 января, 06:54
Modified 30 января, 07:25
Updated 30 января, 07:25
В селе Новопрокровка в Омской области 28 января произошло убийство. Как рассказали в пресс-службе Следкома, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 58-летний местный житель пришел с охотничьим ружьем к 40-летнему соседу и выстрелил ему в грудь. Тот умер на месте.
Сейчас подозреваемый задержан, следователи намерены попросить суд о заключении в СИЗО в качестве меры пресечения. По 105-й статье Уголовного кодекса преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним: омского дворника, который зарезал случайного прохожего, суд отправил на этой неделе в колонию строгого режима на 9 лет 10 месяцев.