Житель Омской области застрелил соседа из охотничьего ружья

В селе Новопрокровка в Омской области 28 января произошло убийство. Как рассказали в пресс-службе Следкома, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 58-летний местный житель пришел с охотничьим ружьем к 40-летнему соседу и выстрелил ему в грудь. Тот умер на месте.