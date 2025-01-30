Заболеваемость растет. В Омске школу полностью закрыли на карантин

Ранее мы писали, что в омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию. О проблемах в школьной столовой Городу55 сообщили родители учеников младших классов. 28 января несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства. После публикации информации в омском Роспотребнадзоре начали проверку.