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Posted 30 января, 10:54

Published 30 января, 10:54

Modified 30 января, 10:56

Updated 30 января, 10:56

Дети уходят на карантин все активнее

Заболеваемость растет. В Омске школу полностью закрыли на карантин

30 января 2025, 10:54
Фото: gorod55.ru. Дети уходят на карантин все активнее

За сутки в Омске школа целиком ушла на карантин

Буквально за сутки число «карантинных» классов выросло почти втрое.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске школьники и детсадовцы продолжают уходить на карантин. Свежие данные Городу55 предоставили в департаменте образования.

По информации ведомства, на 30 января образовательный процесс приостановили в 62 классах 17 школ, также полностью закрыли школу №50, которая находится в Старом Кировске. Что касается дошкольных учреждений: на изоляции находятся воспитанники 42 групп в 30 детских садах.

Для сравнения: по данным на 29 января, карантин был в 24 классах 16 школ.

Ранее мы писали, что в омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию. О проблемах в школьной столовой Городу55 сообщили родители учеников младших классов. 28 января несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства. После публикации информации в омском Роспотребнадзоре начали проверку.

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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#Школа#Детский сад#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Старый Кировск
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