Заболеваемость растет. В Омске школу полностью закрыли на карантин

Posted 30 января, 10:54
Published 30 января, 10:54
Modified 30 января, 10:56
Updated 30 января, 10:56
Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске школьники и детсадовцы продолжают уходить на карантин. Свежие данные Городу55 предоставили в департаменте образования.
По информации ведомства, на 30 января образовательный процесс приостановили в 62 классах 17 школ, также полностью закрыли школу №50, которая находится в Старом Кировске. Что касается дошкольных учреждений: на изоляции находятся воспитанники 42 групп в 30 детских садах.
Для сравнения: по данным на 29 января, карантин был в 24 классах 16 школ.
Ранее мы писали, что в омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию. О проблемах в школьной столовой Городу55 сообщили родители учеников младших классов. 28 января несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства. После публикации информации в омском Роспотребнадзоре начали проверку.