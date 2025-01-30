Все в дом: в Омской области предложили налоговую реформу для вахтовиков

Сейчас налоги с зарплат вахтовиков переводятся в тот регион, где зарегистрирован работодатель. Это означает, что если омич работает, например, в Тюменской области, ХМАО или ЯНАО, то его налоги уходят туда. А таких омичей почти 132 тысячи. В итоге Омская область теряет миллиарды рублей.