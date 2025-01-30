Все в дом: в Омской области предложили налоговую реформу для вахтовиков

Posted 30 января, 04:03
Published 30 января, 04:03
Modified 30 января, 04:08
Updated 30 января, 04:08
По информации «СуперОмска», в Омской области подготовили законопроект, который предлагает изменить правила уплаты НДФЛ.
Сейчас налоги с зарплат вахтовиков переводятся в тот регион, где зарегистрирован работодатель. Это означает, что если омич работает, например, в Тюменской области, ХМАО или ЯНАО, то его налоги уходят туда. А таких омичей почти 132 тысячи. В итоге Омская область теряет миллиарды рублей.
Сообщается, что из-за этого бюджет Омской области в 2023 году потерял 13,6 млрд рублей. Власти хотят изменить правила: налоги должны оставаться там, где живет человек, а не там, где он работает.
Законопроект уже рассмотрен в комитете по финансам и бюджету областного парламента, дальнейшее обсуждение уже пройдет на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области, а затем его направят в Госдуму.
Напомним, ранее губернатор Омской области сообщал, что у омичей отпала необходимость ездить на вахту, так как зарплаты в некоторых отраслях сравнимы с «северными».