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Posted 30 января, 04:03

Published 30 января, 04:03

Modified 30 января, 04:08

Updated 30 января, 04:08

В Омской области вахтовики будут платить налоги

Все в дом: в Омской области предложили налоговую реформу для вахтовиков

30 января 2025, 04:03
Фото: 1MI. В Омской области вахтовики будут платить налоги

В Омской области хотят получать налоги от вахтовиков

Зарплаты на Севере выше, и омичи едут туда на заработки.

По информации «СуперОмска», в Омской области подготовили законопроект, который предлагает изменить правила уплаты НДФЛ.

Сейчас налоги с зарплат вахтовиков переводятся в тот регион, где зарегистрирован работодатель. Это означает, что если омич работает, например, в Тюменской области, ХМАО или ЯНАО, то его налоги уходят туда. А таких омичей почти 132 тысячи. В итоге Омская область теряет миллиарды рублей.

Сообщается, что из-за этого бюджет Омской области в 2023 году потерял 13,6 млрд рублей. Власти хотят изменить правила: налоги должны оставаться там, где живет человек, а не там, где он работает.

Законопроект уже рассмотрен в комитете по финансам и бюджету областного парламента, дальнейшее обсуждение уже пройдет на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области, а затем его направят в Госдуму.

Напомним, ранее губернатор Омской области сообщал, что у омичей отпала необходимость ездить на вахту, так как зарплаты в некоторых отраслях сравнимы с «северными».

Средняя зарплата в Омской области выросла до 65 тысяч рублей
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Бюджет#Тюменская область#Налоги#Госдума#НДФЛ#Законопроект#ХМАО#Законодательное собрание#ЯНАО#Вахтовики
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