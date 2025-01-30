Война за щиты: омская администрация незаконно сократила количество баннеров

УФАС согласилось с заявлением компании и признало, что администрация не объяснила, зачем были внесены эти изменения. Выяснилось, что большинство рекламных щитов, попавших под изменения, не изменяли свой формат с 2016 года, а их владельцы даже не подавали запросы на замену.