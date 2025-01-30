Война за щиты: омская администрация незаконно сократила количество баннеров

Posted 30 января, 07:26
Published 30 января, 07:26
Modified 30 января, 07:29
Updated 30 января, 07:29
В Омске продолжается борьба с размещением наружной рекламы. УФАС признала, что городская администрация нарушила законы, изменив правила установки рекламных щитов.
Речь идет о постановлении, которое сильно ограничивает, где можно ставить рекламные щиты. Изначально было разрешено использовать пять типов рекламных поверхностей, но после изменений в сентябре 2024 года таких мест осталось всего 268 из 1010. Это создало неравные условия для рекламных компаний.
Компания «АПР-Сити/ТВД» подала жалобу в УФАС, утверждая, что эти изменения лишают их нормальных возможностей для бизнеса, давая преимущество тем, кто уже приспособился к новым требованиям.
УФАС согласилось с заявлением компании и признало, что администрация не объяснила, зачем были внесены эти изменения. Выяснилось, что большинство рекламных щитов, попавших под изменения, не изменяли свой формат с 2016 года, а их владельцы даже не подавали запросы на замену.
В итоге администрация получила предупреждение и должна была изменить правила, чтобы они не ограничивали конкуренцию. Однако городские власти не согласились с решением УФАС и обратились в суд. Суд признал решение антимонопольного органа законным.