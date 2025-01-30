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Posted 30 января, 07:26

Published 30 января, 07:26

Modified 30 января, 07:29

Updated 30 января, 07:29

В Омске не поделили рекламу

Война за щиты: омская администрация незаконно сократила количество баннеров

30 января 2025, 07:26
Фото: 1MI. В Омске не поделили рекламу

Суд остановил незаконное сокращение рекламных баннеров в Омске

Омская администрация пыталась урезать количество рекламных конструкций.

В Омске продолжается борьба с размещением наружной рекламы. УФАС признала, что городская администрация нарушила законы, изменив правила установки рекламных щитов.

Речь идет о постановлении, которое сильно ограничивает, где можно ставить рекламные щиты. Изначально было разрешено использовать пять типов рекламных поверхностей, но после изменений в сентябре 2024 года таких мест осталось всего 268 из 1010. Это создало неравные условия для рекламных компаний.

Компания «АПР-Сити/ТВД» подала жалобу в УФАС, утверждая, что эти изменения лишают их нормальных возможностей для бизнеса, давая преимущество тем, кто уже приспособился к новым требованиям.

УФАС согласилось с заявлением компании и признало, что администрация не объяснила, зачем были внесены эти изменения. Выяснилось, что большинство рекламных щитов, попавших под изменения, не изменяли свой формат с 2016 года, а их владельцы даже не подавали запросы на замену.

В итоге администрация получила предупреждение и должна была изменить правила, чтобы они не ограничивали конкуренцию. Однако городские власти не согласились с решением УФАС и обратились в суд. Суд признал решение антимонопольного органа законным.

Омск очищается от наружной рекламы: новые правила изменят облик города
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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#УФАС#Администрация#Наружная реклама#Конкуренция#Рекламные щиты#Правила размещения
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