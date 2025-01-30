В Омской области вырос спрос на сельскую ипотеку

Posted 30 января, 02:47
Published 30 января, 02:47
Modified 30 января, 02:49
Updated 30 января, 02:49
В омском Росреестре сообщили, что в 2024 году в Омской области значительно сократилось количество ипотечных сделок. В сравнении с 2023 годом их число уменьшилось на 58%, что составляет 1,6 раза. В прошлом году на регистрацию ипотеки подана 17 771 заявка, тогда как в 2023 году их было 28 162. При этом 64% заявок (11 389) были отправлены в электронном виде.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте договоров долевого участия в строительстве. В 2024 году на регистрацию таких сделок поступило 2 763 заявки, из которых 91% (2 499) поданы в электронном формате. По сравнению с 2023 годом число сделок по приобретению жилья в новостройках сократилось на 28% (или в 1,4 раза) — 3 525 заявок.
Однако, на фоне общего снижения сделок с недвижимостью, число сельских ипотек, зарегистрированных Росреестром, наоборот выросло на 19%. В 2024 году зарегистрировано 906 таких сделок, в то время как в 2023 году их было 759.
Напомним, ранее Город55 писал, в каких регионах жители Омска чаще приобретают недвижимость.