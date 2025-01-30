В Омской области вырос спрос на сельскую ипотеку

В омском Росреестре сообщили, что в 2024 году в Омской области значительно сократилось количество ипотечных сделок. В сравнении с 2023 годом их число уменьшилось на 58%, что составляет 1,6 раза. В прошлом году на регистрацию ипотеки подана 17 771 заявка, тогда как в 2023 году их было 28 162. При этом 64% заявок (11 389) были отправлены в электронном виде.