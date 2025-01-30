В Омской области скончалась двухлетняя девочка

Posted 30 января, 11:12
Published 30 января, 11:12
Modified 30 января, 11:12
Updated 30 января, 11:12
В Шербакульском районе следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки. Как сообщает со ссылкой на свои источники TOP24, ночью 25 января мать девочки привезла ее в районную больницу с высокой температурой. Медики оказали ребенку первую помощь (в том числе провели ингаляцию) и отправили его домой.
Спустя всего несколько часов девочке стало хуже. Ее мать вызвала скорую, приехавшие врачи констатировали смерть ребенка. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже есть предварительное заключение экспертизы, согласно которому причиной смерти стала вирусная инфекция.