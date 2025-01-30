В Омской области скончалась двухлетняя девочка

В Шербакульском районе следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки. Как сообщает со ссылкой на свои источники TOP24, ночью 25 января мать девочки привезла ее в районную больницу с высокой температурой. Медики оказали ребенку первую помощь (в том числе провели ингаляцию) и отправили его домой.