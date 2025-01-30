В Омской области насмерть разбился водитель «газели»

Posted 30 января, 12:26
Published 30 января, 12:26
Modified 30 января, 12:57
Updated 30 января, 12:57
На автодороге Омск — Тара сегодня, 30 января, произошло ДТП с трагическим исходом. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ на 504-м километре врезался в ехавший перед ним грузовик: тот поворачивал налево, а водитель «газели» не выдержал безопасную дистанцию.
Мужчина, который был за рулем микроавтобуса, умер в карете скорой помощи. Двум его пассажирам, мужчинам 42 и 75 лет, понадобилась помощь медиков. Сейчас полиция проводит необходимую в таких случаях проверку. Ее ход находится на контроле прокуратуры Любинского района.