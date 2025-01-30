В Омской области насмерть разбился водитель «газели»

На автодороге Омск — Тара сегодня, 30 января, произошло ДТП с трагическим исходом. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ на 504-м километре врезался в ехавший перед ним грузовик: тот поворачивал налево, а водитель «газели» не выдержал безопасную дистанцию.