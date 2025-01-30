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Posted 30 января, 12:26

Published 30 января, 12:26

Modified 30 января, 12:57

Updated 30 января, 12:57

На трассе Омск — Тара насмерть разбился водитель «газели»

В Омской области насмерть разбился водитель «газели»

30 января 2025, 12:26
Фото: УМВД по Омской области.

На трассе Омск — Тара насмерть разбился водитель «газели»

По предварительным данным, он не выдержал дистанцию с ехавшим впереди грузовиком.

На автодороге Омск — Тара сегодня, 30 января, произошло ДТП с трагическим исходом. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ на 504-м километре врезался в ехавший перед ним грузовик: тот поворачивал налево, а водитель «газели» не выдержал безопасную дистанцию.

Фото: УМВД по Омской области

Мужчина, который был за рулем микроавтобуса, умер в карете скорой помощи. Двум его пассажирам, мужчинам 42 и 75 лет, понадобилась помощь медиков. Сейчас полиция проводит необходимую в таких случаях проверку. Ее ход находится на контроле прокуратуры Любинского района.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Новости
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