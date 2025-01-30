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Posted 30 января, 04:57

Published 30 января, 04:57

Modified 30 января, 04:59

Updated 30 января, 04:59

В Омской области отключат воду в начале февраля

В Омской области массово отключат воду на следующей неделе: адреса

30 января 2025, 04:57
Фото: 1MI. В Омской области отключат воду в начале февраля

В поселке под Омском на следующей неделе отключат воду

Для омичей организуют подвоз воды.

В отделении водоканала жителей Омской области предупредили, что 3 февраля пройдет отключение воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице 16 Электровозная, 9.

В следующий понедельник, с 10:00 до 23:00, под отключение попадают:

  • Гуртьевской Дивизии, 7/2а, 7/1, 7/4, 7(Котельная);
  • Поселок Карьер, детский лагерь «Гайдар».

Понимая возможные неудобства, водоканал организует подвоз питьевой воды. Специальная машина будет установлена по адресу Гуртьевской Дивизии, 7/2а с 10:00 до окончания работ. Это позволит жителям запастись необходимым количеством воды на время отключения.

Напомним, что на следующей неделе в сотне домов и на предприятиях Омской области также не будет воды.

В Омске пройдет масштабное отключение воды в начале февраля: публикуем адреса
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Вода#Детский лагерь#Питьевая вода#Ремонтные работы#Адреса
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