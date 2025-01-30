В Омской области массово отключат воду на следующей неделе: адреса

Posted 30 января, 04:57
Published 30 января, 04:57
Modified 30 января, 04:59
Updated 30 января, 04:59
В отделении водоканала жителей Омской области предупредили, что 3 февраля пройдет отключение воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице 16 Электровозная, 9.
В следующий понедельник, с 10:00 до 23:00, под отключение попадают:
Понимая возможные неудобства, водоканал организует подвоз питьевой воды. Специальная машина будет установлена по адресу Гуртьевской Дивизии, 7/2а с 10:00 до окончания работ. Это позволит жителям запастись необходимым количеством воды на время отключения.
Напомним, что на следующей неделе в сотне домов и на предприятиях Омской области также не будет воды.