В Омске собрался в отставку судья, специализирующийся на уголовных делах

Posted 30 января, 04:59
Published 30 января, 04:59
Modified 30 января, 04:59
Updated 30 января, 04:59
Один из судей Ленинского районного суда Омска решил оставить свой пост. Судя по повестке заседания квалификационной коллегии судей Омской области, опубликованной вчера, 29 января, речь об Иване Каргополове. Он планирует сложить полномочия 31 марта.
Иван Каргополов является выпускником юридического факультета ОмГУ. В 2009–2013 годах он работал судьей Черлакского районного суда, потом перешел в Ленинский районный суд Омска. Каргополов специализировался на уголовных делах. Его просьбу об отставке квалификационная коллегия рассмотрит завтра, 31 января.