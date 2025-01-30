В Омске собрался в отставку судья, специализирующийся на уголовных делах

Иван Каргополов является выпускником юридического факультета ОмГУ. В 2009–2013 годах он работал судьей Черлакского районного суда, потом перешел в Ленинский районный суд Омска. Каргополов специализировался на уголовных делах. Его просьбу об отставке квалификационная коллегия рассмотрит завтра, 31 января.