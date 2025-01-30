gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 04:59

Published 30 января, 04:59

Modified 30 января, 04:59

Updated 30 января, 04:59

В Омске собрался в отставку судья, работающий с уголовными делами

В Омске собрался в отставку судья, специализирующийся на уголовных делах

30 января 2025, 04:59
Фото: 1MI.

В Омске собрался в отставку судья, работающий с уголовными делами

Иван Каргополов планирует сложить полномочия 31 марта.

Один из судей Ленинского районного суда Омска решил оставить свой пост. Судя по повестке заседания квалификационной коллегии судей Омской области, опубликованной вчера, 29 января, речь об Иване Каргополове. Он планирует сложить полномочия 31 марта.

Иван Каргополов является выпускником юридического факультета ОмГУ. В 2009–2013 годах он работал судьей Черлакского районного суда, потом перешел в Ленинский районный суд Омска. Каргополов специализировался на уголовных делах. Его просьбу об отставке квалификационная коллегия рассмотрит завтра, 31 января.

В Омской области открыли сразу 10 вакансий для судей
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Отставки#Судьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика