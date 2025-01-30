В Омске пройдет масштабное отключение воды в начале февраля: публикуем адреса

Posted 30 января, 02:20
Published 30 января, 02:20
Modified 30 января, 04:44
Updated 30 января, 04:44
В омском отделении водоканала предупредили, что 4 февраля в сотне домов и на предприятиях Омской области не будет воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице Семиреченская, 97а.
В следующий вторник, с 10:00 до 24:00, воды не будет по следующим адресам:
Промышленные предприятия:
Пониженное давление (до 1.0 атмосфер):
В водоканале омичей попросили заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием. Напомним, ранее Город55 писал, что Омская область оказалась практически одним из самых дорогих регионов по «коммуналке».