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Posted 30 января, 07:29

Published 30 января, 07:29

Modified 30 января, 07:31

Updated 30 января, 07:31

Проект стройки прошел экспертизу

В Омске на улице Труда собираются построить деловой центр

30 января 2025, 07:29
Фото: 1MI. Проект стройки прошел экспертизу
Компания «Сибавто» получила положительное заключение на проект стройки делового центра на улице Труда.

В Омске на улице Труда рядом со стадионом «Авангард» планируют построить деловой центр. Проект накануне, 29 января, получил положительное заключение экспертизы. Его выдала компания «Экспертно-проектный центр».

Возводить комплекс собирается компания «Сибавто», принадлежащая предпринимателям Олегу Матвиенко и Виталию Чухуну. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Документы по проекту подготовила организация «Сибстройпроект».

Фирма «Сибавто» выкупила право аренды участка под строительство в 2023 году. В торгах участвовали еще 7 предпринимателей и компаний.

Участок предназначен под деловое управление
Участок предназначен под деловое управление. Фото: Кадастровая карта // Скриншот

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Авангард#Омск#Строительство
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