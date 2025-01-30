В Омске на улице Труда собираются построить деловой центр

Posted 30 января, 07:29
Published 30 января, 07:29
Modified 30 января, 07:31
Updated 30 января, 07:31
В Омске на улице Труда рядом со стадионом «Авангард» планируют построить деловой центр. Проект накануне, 29 января, получил положительное заключение экспертизы. Его выдала компания «Экспертно-проектный центр».
Возводить комплекс собирается компания «Сибавто», принадлежащая предпринимателям Олегу Матвиенко и Виталию Чухуну. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Документы по проекту подготовила организация «Сибстройпроект».
Фирма «Сибавто» выкупила право аренды участка под строительство в 2023 году. В торгах участвовали еще 7 предпринимателей и компаний.
Ранее Город55 рассказывал, что Фонд защиты прав дольщиков ищет подрядчика, который до конца нынешнего года будет охранять долгострой в Нефтяниках. На эти цели готовы выделить до 2,2 млн рублей.