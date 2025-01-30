gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 06:35

Published 30 января, 06:35

Modified 30 января, 06:37

Updated 30 января, 06:37

В Омской области задержали 17-летнюю студентку с наркотиками

Учеба или наркотики: омская студентка попалась с крупной партией веществ

30 января 2025, 06:35
Фото: 1MI. В Омской области задержали 17-летнюю студентку с наркотиками

В Омской области 17-летняя студентка попалась на закладке

У девушки в рюкзаке нашли полкило наркотиков.

Омская полиция сообщает, что следственные органы возбудили уголовные дела против 17-летней студентки. Девушка была задержана в Кировском округе сотрудниками наркоконтроля после того, как у нее в рюкзаке нашли 502 грамма эфедрона (синтетического наркотика). Также в квартире девушки обнаружили еще 92 грамма другого наркотика, весы и упаковочные материалы.

Видео: Омская полиция. Девушка работала наркокурьером

По версии следствия, девушка через интернет получала информацию о местах, где нужно было забрать наркотики, затем фасовала их на более мелкие дозы и прятала в тайниках для курьеров. Перед задержанием она как раз забрала тайник в лесу в районе поселка Конезаводский.

Сообщается, что девушка переехала в Омск для учебы, но вскоре бросила колледж и начала работать в наркобизнесе. Сейчас молодую омичку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах и хранении наркотиков. За такие преступления ей грозит тюремный срок от 15 до 20 лет. Расследование продолжается.

Отметим, что это не первый случай, когда омские студенты становятся наркокурьерами. Так, например, в прошлом году 22-летний парень успел накопить более килограмма наркотиков и оказался под угрозой серьезного уголовного наказания.

Опасное хобби: омского студента арестовали за распространение наркотиков
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Видео#Полиция#Омск#Наркотики#Уголовное дело#Студенты#Расследование#Учеба#Наркобизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика