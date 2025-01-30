Учеба или наркотики: омская студентка попалась с крупной партией веществ

Posted 30 января, 06:35
Published 30 января, 06:35
Modified 30 января, 06:37
Updated 30 января, 06:37
Омская полиция сообщает, что следственные органы возбудили уголовные дела против 17-летней студентки. Девушка была задержана в Кировском округе сотрудниками наркоконтроля после того, как у нее в рюкзаке нашли 502 грамма эфедрона (синтетического наркотика). Также в квартире девушки обнаружили еще 92 грамма другого наркотика, весы и упаковочные материалы.
По версии следствия, девушка через интернет получала информацию о местах, где нужно было забрать наркотики, затем фасовала их на более мелкие дозы и прятала в тайниках для курьеров. Перед задержанием она как раз забрала тайник в лесу в районе поселка Конезаводский.
Сообщается, что девушка переехала в Омск для учебы, но вскоре бросила колледж и начала работать в наркобизнесе. Сейчас молодую омичку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах и хранении наркотиков. За такие преступления ей грозит тюремный срок от 15 до 20 лет. Расследование продолжается.
Отметим, что это не первый случай, когда омские студенты становятся наркокурьерами. Так, например, в прошлом году 22-летний парень успел накопить более килограмма наркотиков и оказался под угрозой серьезного уголовного наказания.