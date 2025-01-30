Учеба или наркотики: омская студентка попалась с крупной партией веществ

По версии следствия, девушка через интернет получала информацию о местах, где нужно было забрать наркотики, затем фасовала их на более мелкие дозы и прятала в тайниках для курьеров. Перед задержанием она как раз забрала тайник в лесу в районе поселка Конезаводский.