Считался без вести пропавшим: в Омском районе простятся с погибшим бойцом СВО

Posted 30 января, 05:09
Published 30 января, 05:09
Modified 30 января, 05:11
Updated 30 января, 05:11
В последний день января 2025 года в селе Дружино Омского района просятся с местным жителем Игорем Ложниковым 1971 года рождения. О гибели участника специальной военной операции сообщила Администрация Дружинского сельского поселения.
Ложников заключил контракт с Минобороны РФ в июле 2023 года. В конце октября 2023-го он отправился выполнять очередное боевое задание и не вернулся. С тех пор мужчина считался без вести пропавшим.
Траурная церемония прощания пройдет в местном ДК в 12.00 часов 31 января.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.