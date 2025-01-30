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Posted 30 января, 05:09

Published 30 января, 05:09

Modified 30 января, 05:11

Updated 30 января, 05:11

В Омском районе похоронят бойца СВО, считавшегося без вести пропавшим целый год

Считался без вести пропавшим: в Омском районе простятся с погибшим бойцом СВО

30 января 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Омском районе похоронят бойца СВО, считавшегося без вести пропавшим целый год

Мужчина заключил контракт летом 2023 года, с октября 2023-го его считали без вести пропавшим.

В последний день января 2025 года в селе Дружино Омского района просятся с местным жителем Игорем Ложниковым 1971 года рождения. О гибели участника специальной военной операции сообщила Администрация Дружинского сельского поселения.

Ложников заключил контракт с Минобороны РФ в июле 2023 года. В конце октября 2023-го он отправился выполнять очередное боевое задание и не вернулся. С тех пор мужчина считался без вести пропавшим.

Траурная церемония прощания пройдет в местном ДК в 12.00 часов 31 января.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Юлия Истомина#Омск#Омский район#Новости#Похороны#Сво#Участник СВО
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