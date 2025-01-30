Ремонт моста с нарушениями, дорогой проспект и скорые морозы. Омск сегодня

Не такой уж Омск бедный город: местный проспект Карла Маркса вошел в первую десятку российских улиц по цене аренды торговых и общественных помещений (важное уточнение: Москва, Петербург и Сочи в этом рейтинге не учитываются). Маркса занял 8-ю позицию со средним результатом 27 тысяч рублей за квадратный метр в год.