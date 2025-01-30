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Posted 30 января, 14:00

Published 30 января, 14:00

Modified 30 января, 14:00

Updated 30 января, 14:00

Ремонт моста с нарушениями, дорогой проспект и скорые морозы. Омск сегодня

Ремонт моста с нарушениями, дорогой проспект и скорые морозы. Омск сегодня

30 января 2025, 14:00
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Прокуратура выяснила, что ремонт моста у Телецентра проходит с нарушениями.

Специалисты проверили, как выполняет условия муниципального контракта ООО «СтройТраст» — подрядчик, ремонтирующий мост имени 60 лет ВЛКСМ. Выяснилось, что компания не убирает с моста снег и наледь, хотя делать это обязана. Теперь у «СтройТраста» есть официальное предписание с требованием все исправить и наказать виновных.

Наверное, такие новости особенно интересны вечерами, когда на основных омских улицах образуются пробки.

Прокуратура выяснила, что ремонт моста у омского Телецентра ведется с нарушениями
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Новость №2. Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России.

Не такой уж Омск бедный город: местный проспект Карла Маркса вошел в первую десятку российских улиц по цене аренды торговых и общественных помещений (важное уточнение: Москва, Петербург и Сочи в этом рейтинге не учитываются). Маркса занял 8-ю позицию со средним результатом 27 тысяч рублей за квадратный метр в год.

На первом месте в рейтинге проспект Ямашева в Казани. На втором — Одесская улица в Краснодаре.

Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России
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Новость №3. Омичей ждут трескучие февральские морозы.

Синоптики обещают похолодание, которое начнется уже 31 января. Ночью местами ртутный столбик опустится до 33 градусов мороза, а ночью на 1 февраля — до 36. 3 февраля потеплеет, но дальше накатятся, одна за другой, целых две морозных волны.

Стоит напомнить, что при всем этом март должен быть теплее обычного.

Морозный февраль: последний месяц зимы приготовил омичам неприятный сюрприз
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#Николай Эйхвальд
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