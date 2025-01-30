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Posted 30 января, 10:28

Published 30 января, 10:28

Modified 30 января, 10:28

Updated 30 января, 10:28

Путь к успеху: Алена Аксенова выступила на открытой лекции «Успех в 21 веке»

Путь к успеху: Алена Аксенова выступила на открытой лекции «Успех в 21 веке»

30 января 2025, 10:28
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди».
28 января в Омске прошла открытая лекция для студентов и представителей администрации города «Успех в 21 веке», на которой профессионалы разных сфер рассказали о своем пути к успеху и перспективах развития в индустрии.

Одним из спикеров лекции выступила Алена Аксенова — руководитель студии продюсерского центра «Инсайт Люди» в Омске. На лекции были представлены успешные кейсы и другие проекты, реализованные в Омске.

«Сегодня блогосфера развивается настолько стремительно, что инфлюенсеры становятся настоящими звездами, о которых пишут в СМИ и социальных медиа, снимают фильмы и приглашают на крупные проекты. Но многие забывают, что успех в 21 веке — это упорный труд, который требует приложения ежедневных усилий и дисциплины. В рамках лекции я была рада поделиться своим опытом роста в блогосфере, методах развития регионального блога и взаимодействия с комьюнити инфлюенсеров, а также рассказать о пути становления первого в России продюсерского центра для блогеров „Инсайт Люди“ — поделилась Алена Аксенова.

Лекторы события рассказали о своем профессиональном становлении, трудностях и достижениях, с которыми может столкнуться молодой специалист, а также поделились ценными советами для развития карьеры в современном мире.

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