Путь к успеху: Алена Аксенова выступила на открытой лекции «Успех в 21 веке»

Posted 30 января, 10:28
Published 30 января, 10:28
Modified 30 января, 10:28
Updated 30 января, 10:28
Одним из спикеров лекции выступила Алена Аксенова — руководитель студии продюсерского центра «Инсайт Люди» в Омске. На лекции были представлены успешные кейсы и другие проекты, реализованные в Омске.
«Сегодня блогосфера развивается настолько стремительно, что инфлюенсеры становятся настоящими звездами, о которых пишут в СМИ и социальных медиа, снимают фильмы и приглашают на крупные проекты. Но многие забывают, что успех в 21 веке — это упорный труд, который требует приложения ежедневных усилий и дисциплины. В рамках лекции я была рада поделиться своим опытом роста в блогосфере, методах развития регионального блога и взаимодействия с комьюнити инфлюенсеров, а также рассказать о пути становления первого в России продюсерского центра для блогеров „Инсайт Люди“ — поделилась Алена Аксенова.
Лекторы события рассказали о своем профессиональном становлении, трудностях и достижениях, с которыми может столкнуться молодой специалист, а также поделились ценными советами для развития карьеры в современном мире.