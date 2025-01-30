Путь к успеху: Алена Аксенова выступила на открытой лекции «Успех в 21 веке»

«Сегодня блогосфера развивается настолько стремительно, что инфлюенсеры становятся настоящими звездами, о которых пишут в СМИ и социальных медиа, снимают фильмы и приглашают на крупные проекты. Но многие забывают, что успех в 21 веке — это упорный труд, который требует приложения ежедневных усилий и дисциплины. В рамках лекции я была рада поделиться своим опытом роста в блогосфере, методах развития регионального блога и взаимодействия с комьюнити инфлюенсеров, а также рассказать о пути становления первого в России продюсерского центра для блогеров „Инсайт Люди“ — поделилась Алена Аксенова.