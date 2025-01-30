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Posted 30 января, 09:39

Published 30 января, 09:39

Modified 30 января, 10:50

Updated 30 января, 10:50

Прокуратура выяснила, что ремонт моста у омского Телецентра ведется с нарушениями

Прокуратура выяснила, что ремонт моста у омского Телецентра ведется с нарушениями

30 января 2025, 09:39
Фото: 1MI.
Подрядчик не выполняет свои обязанности по уборке снега

Прокуратура Советского округа Омска направила ООО «СтройТраст», которое сейчас ремонтирует мост имени 60 лет ВЛКСМ, представления с требованием устранить нарушения. Речь идет о результатах проверки исполнения муниципального контракта.

«В рамках заключенных соглашений на указанную организацию возложена обязанность по содержанию, уборке строительной площадки и прилегающей территории на всех этапах выполнения работ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Действующим законодательством не допускается формирование снежных валов на мостовых сооружениях дорог и улиц. В декабре 2024 года — начале января 2025 года на проезжей части ремонтируемого моста имелись снежно-ледяные образования, создающие помехи участникам движения…».

Департамент строительства городской администрации обращался к «СтройТрасту» с просьбой убирать снег, но тот, по данным прокуратуры, не предпринял должных мер. Поэтому теперь надзорная организация требует устранить нарушения, найти и наказать виновных.

Стоит отметить, что время от времени мост полностью перекрывают ночью для уборки снега и наледи. Так было, например, ночью с 22 на 23 января, и в последнюю ночь, на 30 января.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Уборка снега#Новости#Ремонт моста
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