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Posted 30 января, 04:28

Published 30 января, 04:28

Modified 30 января, 04:39

Updated 30 января, 04:39

На строительство Северного обхода уйдет 73 млрд рублей

Потратят миллиарды: омичам показали финальную карту Северного обхода

30 января 2025, 04:28
Фото: gorod55.ru. На строительство Северного обхода уйдет 73 млрд рублей

Стали известны новые подробности строительства Северного обхода Омска

Северный обход подорожал до 73 млрд рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов сообщил, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на строительство Северного обхода. Это означает, что проект прошел все проверки и теперь может быть реализован.

Новая автомагистраль соединит две важные федеральные трассы: Р-402 «Омск — Тюмень» и Р-254 «Иртыш» (Омск — Новосибирск).

Автомобильная дорога «Северный обход г. Омск»
Автомобильная дорога «Северный обход г. Омск». Фото: Телеграм-канал министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Проект предусматривает:

  • Протяженность — 65,3 км;
  • Четыре полосы движения;
  • Два крупных моста — через Иртыш и Омь;
  • 19 путепроводов;
  • 5 транспортных развязок;
  • 6 зон отдыха для водителей;
  • Освещение на всем протяжении трассы.

Интересно, что изначально стоимость строительства была свыше 60 млрд рублей. Однако «Газпромбанк» сообщил, что на возведение автодороги потратят 73 млрд рублей.

«Предусмотрено бюджетное софинансирование проекта в объеме 31 млрд рублей. Рассматривается вопрос о привлечении льготного финансирования с помощью механизма инфраструктурных облигаций АО „ДОМ.РФ“», — отметил «Газпромбанк».

Напомним, что 28 января проект прошел государственную экспертизу. В его разработке участвовали 8 компаний из разных регионов России, застройщик — ООО «ИнфраГЧП-А» (Санкт-Петербург).

Проект Северного обхода в Омске одобрила госэкспертиза
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Инфраструктура#Северный обход#Газпромбанк#Федеральные трассы#Р-402#Государственная экспертиза#Дорожное строительство#Р-254
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