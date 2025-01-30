Потратят миллиарды: омичам показали финальную карту Северного обхода

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов сообщил, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на строительство Северного обхода. Это означает, что проект прошел все проверки и теперь может быть реализован.