Потратят миллиарды: омичам показали финальную карту Северного обхода

Posted 30 января, 04:28
Published 30 января, 04:28
Modified 30 января, 04:39
Updated 30 января, 04:39
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов сообщил, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на строительство Северного обхода. Это означает, что проект прошел все проверки и теперь может быть реализован.
Новая автомагистраль соединит две важные федеральные трассы: Р-402 «Омск — Тюмень» и Р-254 «Иртыш» (Омск — Новосибирск).
Проект предусматривает:
Интересно, что изначально стоимость строительства была свыше 60 млрд рублей. Однако «Газпромбанк» сообщил, что на возведение автодороги потратят 73 млрд рублей.
«Предусмотрено бюджетное софинансирование проекта в объеме 31 млрд рублей. Рассматривается вопрос о привлечении льготного финансирования с помощью механизма инфраструктурных облигаций АО „ДОМ.РФ“», — отметил «Газпромбанк».
Напомним, что 28 января проект прошел государственную экспертизу. В его разработке участвовали 8 компаний из разных регионов России, застройщик — ООО «ИнфраГЧП-А» (Санкт-Петербург).