Подрядчик пообещал сделать мост у омского Телецентра шире

Появились новые данные о том, каким будет мост имени 60 лет ВЛКСМ после капитального ремонта. Заместитель директора ООО «СтройТраст» (генподрядчика ремонта) Игорь Шестаков рассказал СМИ, что мост станет шире на 50 сантиметров — по 25 сантиметров с каждой стороны.