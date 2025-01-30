Подрядчик пообещал сделать мост у омского Телецентра шире

Posted 30 января, 13:28
Published 30 января, 13:28
Modified 30 января, 13:28
Updated 30 января, 13:28
Появились новые данные о том, каким будет мост имени 60 лет ВЛКСМ после капитального ремонта. Заместитель директора ООО «СтройТраст» (генподрядчика ремонта) Игорь Шестаков рассказал СМИ, что мост станет шире на 50 сантиметров — по 25 сантиметров с каждой стороны.
«На объекте идет двухэтапное строительство, — цитирует Шестакова „СуперОмск“. — Все работы, которые выполняются сейчас на верховой стороне, будут потом отзеркалены на другую сторону. Сейчас выполняются работы по армированию монолитного участка».
Основные работы сейчас проходят, по словам Шестакова, на нижнем уровне. Параллельно со «СтройТрастом» работают ресурсоснабжающие организации, которые готовят площадку для замены труб.
Напомним: ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ продолжается всего 2 месяца. Между тем Ленинградский мост, ремонт которого закончился в июне 2024 года, уже начал покрываться ржавчиной.