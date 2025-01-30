Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России

По данным редакции «РБК-Недвижимость», в январе 2025 года проспект Карла Маркса в Омске вошел в десятку самых дорогих торговых улиц в России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На этом проспекте аренда торговых и общественных помещений в среднем стоит 27 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.