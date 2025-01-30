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Posted 30 января, 05:38

Published 30 января, 05:38

Modified 30 января, 05:46

Updated 30 января, 05:46

Проспект Карла Маркса в Омске стал одной из самых дорогих улиц в России

Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России

30 января 2025, 05:38
Фото: 1MI. Проспект Карла Маркса в Омске стал одной из самых дорогих улиц в России

Омск попал в топ самых дорогих торговых улиц России

Первое место сохраняет Казань.

По данным редакции «РБК-Недвижимость», в январе 2025 года проспект Карла Маркса в Омске вошел в десятку самых дорогих торговых улиц в России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На этом проспекте аренда торговых и общественных помещений в среднем стоит 27 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Торговые улицы с самыми высокими ставками свободной аренды
Торговые улицы с самыми высокими ставками свободной аренды. Фото: «РБК-Недвижимость»

На первом месте среди торговых улиц находится проспект Ямашева в Казани, где арендная ставка достигает 41,2 тыс. рублей за квадратный метр в год. В прошлом году и в 2024 году проспект Ямашева также лидировал в этом рейтинге.

На втором месте расположена улица Одесская в Краснодаре, с арендной ставкой 32,5 тыс. рублей за «квадрат». Ранее в 2024 году второе место занимала улица Красная также в Краснодаре.

Третье место удерживает площадь Свободы в Нижнем Новгороде с арендной ставкой 31 тыс. рублей за квадратный метр в год.

Интересно, что в топ-10 самых дорогих торговых улиц в регионах России сохраняют свои позиции восемь городов-миллионников: Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск и Уфа.

Напомним, три года назад проспект Мира в Омске вошел в пятерку самых дорогих улиц в России.

Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
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#Риана Дязанцева#Омск#Новосибирск#Аренда#Уфа#Екатеринбург#Казань#Нижний Новгород#Краснодар#Ростов-на-Дону#Карла Маркса#Омский проспект#Торговые улицы
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