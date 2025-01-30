Омский бизнесмен Виктор Шкуренко зарегистрировал товарный знак для водки

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко 27 января зарегистрировал товарный знак «Сибирский разгуляй» для производства водки. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Напомним, о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя Шкуренко заявлял еще в конце 2023 года. Предприниматель намерен был стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции.