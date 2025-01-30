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Posted 30 января, 10:12

Published 30 января, 10:12

Modified 30 января, 10:48

Updated 30 января, 10:48

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко зарегистрировал товарный знак для водки

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко зарегистрировал товарный знак для водки

30 января 2025, 10:12
Фото: 1MI.
Предприниматель рассказал, когда она может появиться на полках магазина.

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко 27 января зарегистрировал товарный знак «Сибирский разгуляй» для производства водки. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Напомним, о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя Шкуренко заявлял еще в конце 2023 года. Предприниматель намерен был стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции.

Однако пока реализацию этой идеи пришлось поставить на паузу, сообщил Виктор Шкуренко корреспонденту Города55.

«Мы зарегистрировали бренд, но в среднесрочной перспективе не планируем выпускать водку. Если получится в этом году, то только во второй половине года. Пока мы вывели на рынок собственный винный бренд грузинского вина „Аладари“, реализуем его по всей России», — рассказал бизнесмен.

Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в прошлом году на 32 месте.

Ранее мы писали, что с компании «Холлифуд», которая принадлежит Шкуренко, Арбитражный суд Омской области взыскал 5,6 млн рублей в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа. За что пришлось заплатить такую крупную сумму, рассказываем в нашем материале.

«Суд проиграли»: с компании омского бизнесмена Виктора Шкуренко взыскали 5,6 млн
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#Ольга Скворцова#Бизнесмен#Омск#Алкоголь#Импорт#Рейтинги#Виктор Шкуренко#Товарный знак#Водка
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