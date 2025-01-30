Омский бизнесмен Виктор Шкуренко зарегистрировал товарный знак для водки

Posted 30 января, 10:12
Published 30 января, 10:12
Modified 30 января, 10:48
Updated 30 января, 10:48
Омский бизнесмен Виктор Шкуренко 27 января зарегистрировал товарный знак «Сибирский разгуляй» для производства водки. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Напомним, о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя Шкуренко заявлял еще в конце 2023 года. Предприниматель намерен был стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции.
Однако пока реализацию этой идеи пришлось поставить на паузу, сообщил Виктор Шкуренко корреспонденту Города55.
«Мы зарегистрировали бренд, но в среднесрочной перспективе не планируем выпускать водку. Если получится в этом году, то только во второй половине года. Пока мы вывели на рынок собственный винный бренд грузинского вина „Аладари“, реализуем его по всей России», — рассказал бизнесмен.
Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в прошлом году на 32 месте.
Ранее мы писали, что с компании «Холлифуд», которая принадлежит Шкуренко, Арбитражный суд Омской области взыскал 5,6 млн рублей в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа. За что пришлось заплатить такую крупную сумму, рассказываем в нашем материале.