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Posted 30 января, 10:19

Published 30 января, 10:19

Modified 30 января, 10:51

Updated 30 января, 10:51

Иллюстрация

Омича, обвиняемого в изнасиловании и убийстве, отправили в СИЗО

30 января 2025, 10:19
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омский суд отправил в СИЗО мужчину, обвиненного в изнасиловании и убийстве

Преступления были совершены еще в сентябре 2023 года.

Советский районный суд Омска принял решение о мере пресечения для 60-летнего мужчины, обвиненного в изнасиловании и убийстве. Как рассказали в пресс-службе Омского областного суда, Эти преступления произошли больше года тому назад.

«По версии следствия, в сентябре 2003 года обвиняемый, совершив изнасилование 28-летней женщины, понимая неизбежность привлечения к уголовной ответственности, задушил потерпевшую с целью скрыть преступление», — рассказали в областном суде.

Следователь заявил ходатайство об отправке обвиняемого в СИЗО, и суд эту просьбу удовлетворил. Стоит отметить, что согласно пункту «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера») мужчине грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Суд#Изнасилование#Убийство
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