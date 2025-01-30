Омича, обвиняемого в изнасиловании и убийстве, отправили в СИЗО

Следователь заявил ходатайство об отправке обвиняемого в СИЗО, и суд эту просьбу удовлетворил. Стоит отметить, что согласно пункту «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера») мужчине грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.