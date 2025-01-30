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Posted 30 января, 12:03

Published 30 января, 12:03

Modified 30 января, 16:05

Updated 30 января, 16:05

Иллюстрация

Окончание ремонта бульвара Архитекторов в Омске отложили до весны: объясняем, почему

30 января 2025, 12:03
Фото: 1MI. Иллюстрация

Окончание ремонта на бульваре Архитекторов отложили до теплого времени года

По словам замдиректора подрядчика, работы возобновятся 15 апреля.

Стало известно, когда продолжится реконструкция бульвара Архитекторов в Кировском округе Омска. Заместитель директора генподрядчика, ООО «СтройТраст», Игорь Шестаков, рассказал НГС55, что компания ждет теплой погоды: для продолжения работ нужны плюсовые температуры.

«Все, что нужно сделать, можно выполнять только в теплое время, — объяснил Шестаков. — Дорожная одежда на всем протяжении бульвара полностью выполнена. Там осталось уложить асфальт — для нас в этом вообще нет никаких трудностей. Кроме этого, сделать велодорожки, тротуары, освещение и провести озеленение. Из ручного труда там — это большой объем работ по устройству плиточного тротуара».

Возобновление работ запланировано приблизительно на 15 апреля, когда температура будет стабильно выше 5 градусов тепла.

Напомним: «СтройТраст» занимается еще и ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ. Город55 писал о том, что прокуратура нашла нарушения в его работе: компания не убирала с моста снег и наледь, хотя ее обязывает к этому контракт.

Названа примерная дата открытия бульвара Архитекторов в Омске
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Стройтраст#Ремонт бульвара Архитекторов
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