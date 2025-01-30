Окончание ремонта бульвара Архитекторов в Омске отложили до весны: объясняем, почему

Posted 30 января, 12:03
Published 30 января, 12:03
Modified 30 января, 16:05
Updated 30 января, 16:05
Стало известно, когда продолжится реконструкция бульвара Архитекторов в Кировском округе Омска. Заместитель директора генподрядчика, ООО «СтройТраст», Игорь Шестаков, рассказал НГС55, что компания ждет теплой погоды: для продолжения работ нужны плюсовые температуры.
«Все, что нужно сделать, можно выполнять только в теплое время, — объяснил Шестаков. — Дорожная одежда на всем протяжении бульвара полностью выполнена. Там осталось уложить асфальт — для нас в этом вообще нет никаких трудностей. Кроме этого, сделать велодорожки, тротуары, освещение и провести озеленение. Из ручного труда там — это большой объем работ по устройству плиточного тротуара».
Возобновление работ запланировано приблизительно на 15 апреля, когда температура будет стабильно выше 5 градусов тепла.
Напомним: «СтройТраст» занимается еще и ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ. Город55 писал о том, что прокуратура нашла нарушения в его работе: компания не убирала с моста снег и наледь, хотя ее обязывает к этому контракт.