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Posted 30 января, 04:04

Published 30 января, 04:04

Modified 30 января, 04:06

Updated 30 января, 04:06

В ближайшие дни в регионе часто будет холоднее -20

Обожжет холодом: на Омскую область надвигаются трескучие морозы

30 января 2025, 04:04
Фото: 1MI. В ближайшие дни в регионе часто будет холоднее -20

Омскую область к выходным накроют сильные морозы до -36 градусов

Самой холодной, по прогнозам синоптиков, будет ночь с 31 января на 1 февраля.

В ближайшие дни омичей и жителей области снова ждет холодная погода. Согласно прогнозам Обь-Иртышского УГМС, морозно — до -30 градусов — было уже в ночь на четверг, 30 января. Тем не менее, сегодня днем по области прогнозируют -16…-21 градус, а местами и вовсе комфортные -10.

Завтрашний день в Омской области пройдет без осадков. Ночью 31 января будет -22…-27 (местами до -33 градусов), днем воздух совсем немного прогреется до -19…-24. Самой холодной, если верить прогнозам, будет ночь с 31 января на 1 февраля. Термометры покажут отметку в -36 градусов, днем потеплеет до -14…-19 градусов (местами до -8 градусов). Все три дня на дорогах будет сохраняться гололедица.

Прогноз погоды в Омске с 30 января по 1 февраля
Прогноз погоды в Омске с 30 января по 1 февраля. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, что до середины февраля морозы будут часто «сопровождать» Омскую область. По данным сервиса «Вентускай», потеплеет в Омске 3 февраля: в этот день обещают всего -4 градуса. Однако уже на следующий день начнет холодать: с 4 февраля по 8 февраля температура будет в районе -16…-21 градуса. С 9 по 11 февраля можно будет немного передохнуть: прогнозируют -9…-11 градусов. А 13 февраля в наш регион снова придут морозы до -29 градусов.

Прогноз погоды в Омской области 6 февраля
Прогноз погоды в Омской области 13 февраля
Прогноз погоды в Омской области 6 февраля. Фото: Сервис «Вентускай»

Ранее Город55 также публиковал подробный прогноз погоды на февраль. Предполагается, что средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

Выше нормы. Омичам дали подробный прогноз погоды на февраль 2025 года
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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Мороз#Новости#Обь-Иртышское УГМС
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