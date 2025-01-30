Обожжет холодом: на Омскую область надвигаются трескучие морозы

Posted 30 января, 04:04
Published 30 января, 04:04
Modified 30 января, 04:06
Updated 30 января, 04:06
В ближайшие дни омичей и жителей области снова ждет холодная погода. Согласно прогнозам Обь-Иртышского УГМС, морозно — до -30 градусов — было уже в ночь на четверг, 30 января. Тем не менее, сегодня днем по области прогнозируют -16…-21 градус, а местами и вовсе комфортные -10.
Завтрашний день в Омской области пройдет без осадков. Ночью 31 января будет -22…-27 (местами до -33 градусов), днем воздух совсем немного прогреется до -19…-24. Самой холодной, если верить прогнозам, будет ночь с 31 января на 1 февраля. Термометры покажут отметку в -36 градусов, днем потеплеет до -14…-19 градусов (местами до -8 градусов). Все три дня на дорогах будет сохраняться гололедица.
Отметим, что до середины февраля морозы будут часто «сопровождать» Омскую область. По данным сервиса «Вентускай», потеплеет в Омске 3 февраля: в этот день обещают всего -4 градуса. Однако уже на следующий день начнет холодать: с 4 февраля по 8 февраля температура будет в районе -16…-21 градуса. С 9 по 11 февраля можно будет немного передохнуть: прогнозируют -9…-11 градусов. А 13 февраля в наш регион снова придут морозы до -29 градусов.
Ранее Город55 также публиковал подробный прогноз погоды на февраль. Предполагается, что средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса.