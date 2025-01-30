Обожжет холодом: на Омскую область надвигаются трескучие морозы

Отметим, что до середины февраля морозы будут часто «сопровождать» Омскую область. По данным сервиса «Вентускай», потеплеет в Омске 3 февраля: в этот день обещают всего -4 градуса. Однако уже на следующий день начнет холодать: с 4 февраля по 8 февраля температура будет в районе -16…-21 градуса. С 9 по 11 февраля можно будет немного передохнуть: прогнозируют -9…-11 градусов. А 13 февраля в наш регион снова придут морозы до -29 градусов.