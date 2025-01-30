Неженская работа. Какие необычные профессии выбирают омички

В 2024 году в службу занятости Омской области обратились 16 тысяч женщин. Из них почти 12 тысяч нашли подходящую работу, что составляет 74% от общего числа обращений омичек. Около 800 женщин прошли обучение по профессиональным направлениям от службы занятости. Такие данные Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России».