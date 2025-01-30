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Posted 30 января, 01:55

Published 30 января, 01:55

Modified 30 января, 04:54

Updated 30 января, 04:54

Женщины стали чаще устраиваться на производство

Неженская работа. Какие необычные профессии выбирают омички

30 января 2025, 01:55
Фото: 1MI. Женщины стали чаще устраиваться на производство

Омички стали чаще устраиваться на работу кочегарами, сварщиками и водителями

В службе занятости рассказали, что жительницы Омской области стали чаще выбирать вакансии, которые раньше считались исключительно мужскими.

В 2024 году в службу занятости Омской области обратились 16 тысяч женщин. Из них почти 12 тысяч нашли подходящую работу, что составляет 74% от общего числа обращений омичек. Около 800 женщин прошли обучение по профессиональным направлениям от службы занятости. Такие данные Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России».

В ведомстве сообщили, что с каждым годом увеличивается число женщин, готовых трудиться в сферах, которые раньше считались исключительно мужскими. Приводим список вакансий, на которые устраивались омички: водитель автобуса, автомобиля, трамвая, троллейбуса, сварщик, кочегар котельной, истопник, укладчица кирпича, съемщик-укладчик стеновых и вяжущих материалов.

Наиболее популярными специальностями среди женщин являются продавец, специалист по кадровой работе, психологи, представители бьюти-сферы.

«Мы стремимся создать среду, в которой женщины могут развивать свои карьерные амбиции и добиваться успеха в любой профессии, включая традиционно мужские. Наши программы обучения и поддержки помогают женщинам уверенно управлять большими транспортными средствами и эффективно выполнять свои обязанности», — рассказал директор кадрового центра Виталий Мещеряков.

Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях для омских студентов.

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