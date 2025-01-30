Неженская работа. Какие необычные профессии выбирают омички

Posted 30 января, 01:55
Published 30 января, 01:55
Modified 30 января, 04:54
Updated 30 января, 04:54
В 2024 году в службу занятости Омской области обратились 16 тысяч женщин. Из них почти 12 тысяч нашли подходящую работу, что составляет 74% от общего числа обращений омичек. Около 800 женщин прошли обучение по профессиональным направлениям от службы занятости. Такие данные Городу55 предоставили в омском отделении кадрового центра «Работа России».
В ведомстве сообщили, что с каждым годом увеличивается число женщин, готовых трудиться в сферах, которые раньше считались исключительно мужскими. Приводим список вакансий, на которые устраивались омички: водитель автобуса, автомобиля, трамвая, троллейбуса, сварщик, кочегар котельной, истопник, укладчица кирпича, съемщик-укладчик стеновых и вяжущих материалов.
Наиболее популярными специальностями среди женщин являются продавец, специалист по кадровой работе, психологи, представители бьюти-сферы.
«Мы стремимся создать среду, в которой женщины могут развивать свои карьерные амбиции и добиваться успеха в любой профессии, включая традиционно мужские. Наши программы обучения и поддержки помогают женщинам уверенно управлять большими транспортными средствами и эффективно выполнять свои обязанности», — рассказал директор кадрового центра Виталий Мещеряков.
Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях для омских студентов.