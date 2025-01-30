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Posted 30 января, 10:46

Published 30 января, 10:46

Modified 30 января, 10:48

Updated 30 января, 10:48

На трассе Омск — Тара произошло серьезное ДТП с грузовиком: есть пострадавшие

На трассе Омск — Тара произошло серьезное ДТП с грузовиком: есть пострадавшие

30 января 2025, 10:46
Фото: Изображение Midjourney.
Авария случилась в Любинском районе. На месте в том числе работали сотрудники МЧС.

В региональном МЧС сообщили об аварии, которая произошла на 45 км трассы Омск-Тара, в Любинском районе. Здесь столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водителю «ГАЗели» в результате ДТП потребовалось помощь сотрудников МЧС. Они занимались деблокированием пострадавшего. Пострадавшего мужчину передали медикам.

Фотографии с места ДТП
Фотографии с места ДТП
Фотографии с места ДТП. Фото: МЧС по Омской области

Травмы также получили и два пассажира микроавтобуса. Другие подробности аварии и характер полученных травм пока не сообщаются.

Вчера утром, напомним, ДТП с пострадавшими произошло в Омске. После столкновения автобуса с легковушкой травмировались три ребенка.

Есть пострадавшие: в Омске «детский автобус» попал в ДТП на 21-й Амурской
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#Юлия Истомина#Происшествия#ГУ МЧС по Омской области#Пострадавшие#Авария#Новости#Любинский район
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