На трассе Омск — Тара произошло серьезное ДТП с грузовиком: есть пострадавшие

Posted 30 января, 10:46
Published 30 января, 10:46
Modified 30 января, 10:48
Updated 30 января, 10:48
В региональном МЧС сообщили об аварии, которая произошла на 45 км трассы Омск-Тара, в Любинском районе. Здесь столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водителю «ГАЗели» в результате ДТП потребовалось помощь сотрудников МЧС. Они занимались деблокированием пострадавшего. Пострадавшего мужчину передали медикам.
Травмы также получили и два пассажира микроавтобуса. Другие подробности аварии и характер полученных травм пока не сообщаются.
Вчера утром, напомним, ДТП с пострадавшими произошло в Омске. После столкновения автобуса с легковушкой травмировались три ребенка.