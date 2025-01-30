На трассе Омск — Тара произошло серьезное ДТП с грузовиком: есть пострадавшие

В региональном МЧС сообщили об аварии, которая произошла на 45 км трассы Омск-Тара, в Любинском районе. Здесь столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водителю «ГАЗели» в результате ДТП потребовалось помощь сотрудников МЧС. Они занимались деблокированием пострадавшего. Пострадавшего мужчину передали медикам.