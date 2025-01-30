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Posted 30 января, 12:08

Published 30 января, 12:08

Modified 30 января, 13:02

Updated 30 января, 13:02

В Омске торговали просрочкой с помойки

В Омске торговали просрочкой с помойки

30 января 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Продавцам-нарушителям теперь грозят штрафы.

В пресс-центре городской администрации рассказали об итогах очередных рейдов по местам несанкционированной торговли. На этот раз проверки прошли в Октябрьском округе. «Находки» во время рейдов пугают.

Выяснилось, что на точках по Космическому проспекту продавцы торговали просроченными продуктами. Их взяли с санитарной площадки одного из сетевых продуктовых магазинов. Сами продукты при этом хранили в обычных коробках из картона, не соблюдая ни санитарный, ни температурный режимы. Продавцам, на которых составили протоколы об административных нарушениях, теперь грозят штрафы. Всего с начала 2025 года в Октябрьском округе составили уже 18 протоколов из-за торговли в неустановленных местах.

Напомним, ранее омичи пожаловались на качество питания в детском саду. Дети, по словам родителей, плохо себя чувствуют после употребления такой еды.

«Начинаются рвота и боли в животе»: омичей напугало качество продуктов в детском саду
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Торговля#Просрочка#Новости#Продавцы
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