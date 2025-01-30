В Омске торговали просрочкой с помойки

Выяснилось, что на точках по Космическому проспекту продавцы торговали просроченными продуктами. Их взяли с санитарной площадки одного из сетевых продуктовых магазинов. Сами продукты при этом хранили в обычных коробках из картона, не соблюдая ни санитарный, ни температурный режимы. Продавцам, на которых составили протоколы об административных нарушениях, теперь грозят штрафы. Всего с начала 2025 года в Октябрьском округе составили уже 18 протоколов из-за торговли в неустановленных местах.