Минус 300 рублей: омичи пожаловались на сбои валидаторов

Администрация Омска отреагировала на жалобы. В официальном ответе было признано, что действительно существуют случаи некорректной работы валидаторов. В мэрии предложили пассажирам, столкнувшимся с излишними списаниями, обратиться в «Пассажирсервис» для получения детализации, а затем в «Пассажирское предприятие № 8» или в «Электрический транспорт», чтобы вернуть ошибочно списанные деньги.