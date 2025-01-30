Минус 300 рублей: омичи пожаловались на сбои валидаторов

Posted 30 января, 06:05
Published 30 января, 06:05
Modified 30 января, 06:14
Updated 30 января, 06:14
Омичи продолжают жаловаться на проблемы с валидаторами в автобусах города. Об одном из недавних подобных случаев пассажирка рассказала в сообществе ВКонтакте «Омск Live».
Девушка села в автобус, приложила свою карту к валидатору, но получила ошибку. Попробовала снова — та же ошибка. В итоге пришлось расплатиться наличными. И только дома омичка обнаружила списание в 300 рублей.
Множество горожан поддержали ее в комментариях, выражая недовольство ситуацией. Некоторые отмечают, что валидаторы часто ошибаются и это выглядит как способ «собрать больше денег с пассажиров».
«Поэтому прикладываешь, выдает ошибку — забиваешь и едешь спокойно».
«На это и расчет — собрать больше бабла с людей».
«Это ведь мошенничество по сути».
Администрация Омска отреагировала на жалобы. В официальном ответе было признано, что действительно существуют случаи некорректной работы валидаторов. В мэрии предложили пассажирам, столкнувшимся с излишними списаниями, обратиться в «Пассажирсервис» для получения детализации, а затем в «Пассажирское предприятие № 8» или в «Электрический транспорт», чтобы вернуть ошибочно списанные деньги.
«В целях возврата излишней уплаченной суммы, вы можете обратиться в акционерное общество „Пассажирсервис“ за детализацией проезда по адресу город Омск, улица Красный Путь, дом 84. Далее, с полученной выпиской вам необходимо обратиться в муниципальное предприятие города Омска „Пассажирское предприятие № 8“ для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 27 („Электрический транспорт“ для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 84)», — уточняет администрация.
Напомним, ранее Город55 писал, как оплачивать проезд «просроченными» картами, что будет с оплатой по QR-коду и что происходит с валидаторами. Подробности — в нашем материале.