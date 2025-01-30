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Posted 30 января, 06:05

Published 30 января, 06:05

Modified 30 января, 06:14

Updated 30 января, 06:14

Омичи жалуются на сбои в работе валидаторов в общественном транспорте

Минус 300 рублей: омичи пожаловались на сбои валидаторов

30 января 2025, 06:05
Фото: 1MI. Омичи жалуются на сбои в работе валидаторов в общественном транспорте

Омичам приходится платить по несколько раз из-за проблем с валидаторами

Жители Омска теряют деньги из-за ошибочкой оплаты.

Омичи продолжают жаловаться на проблемы с валидаторами в автобусах города. Об одном из недавних подобных случаев пассажирка рассказала в сообществе ВКонтакте «Омск Live».

Девушка села в автобус, приложила свою карту к валидатору, но получила ошибку. Попробовала снова — та же ошибка. В итоге пришлось расплатиться наличными. И только дома омичка обнаружила списание в 300 рублей.

Множество горожан поддержали ее в комментариях, выражая недовольство ситуацией. Некоторые отмечают, что валидаторы часто ошибаются и это выглядит как способ «собрать больше денег с пассажиров».

«Поэтому прикладываешь, выдает ошибку — забиваешь и едешь спокойно».
«На это и расчет — собрать больше бабла с людей».
«Это ведь мошенничество по сути».

Администрация Омска отреагировала на жалобы. В официальном ответе было признано, что действительно существуют случаи некорректной работы валидаторов. В мэрии предложили пассажирам, столкнувшимся с излишними списаниями, обратиться в «Пассажирсервис» для получения детализации, а затем в «Пассажирское предприятие № 8» или в «Электрический транспорт», чтобы вернуть ошибочно списанные деньги.

«В целях возврата излишней уплаченной суммы, вы можете обратиться в акционерное общество „Пассажирсервис“ за детализацией проезда по адресу город Омск, улица Красный Путь, дом 84. Далее, с полученной выпиской вам необходимо обратиться в муниципальное предприятие города Омска „Пассажирское предприятие № 8“ для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 27 („Электрический транспорт“ для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 84)», — уточняет администрация.

Напомним, ранее Город55 писал, как оплачивать проезд «просроченными» картами, что будет с оплатой по QR-коду и что происходит с валидаторами. Подробности — в нашем материале.

Просроченные карты, QR-коды, валидаторы: Кормилец — об оплате в омском транспорте
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#Риана Дязанцева#Омск#Автобус#Деньги#Администрация#Обращение#Проблемы#Пассажирские перевозки#Ошибки#Валидаторы
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