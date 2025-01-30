Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о бизнесе в новых условиях

Строительство жилых комплексов стало более сложным после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах их первого крупного жилого комплекса в Новогорелове. Они рассказали, что проект ориентирован на более высокое качество, чем принято в данной локации: дом имеет невысокую этажность, привлекает своей архитектурой, дизайнерской отделкой холлов и благоустроенной территорией с игровыми и спортивными площадками. При этом квартиры в комплексе продаются по рыночной цене.