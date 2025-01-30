Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о бизнесе в новых условиях

Posted 30 января, 12:57
Published 30 января, 12:57
Modified 30 января, 12:57
Updated 30 января, 12:57
По мнению Игнатия Найды, прошлый год стал для девелоперов непростым. Увеличение ключевой ставки снижает доступность жилья для покупателей, что мешает продажам уже готовых объектов. Кроме того, на рынке земли происходят изменения, что также затрагивает политику банков, предоставляющих кредиты на строительство под залог земельного участка. Об этом пишет ko.ru.
В таких условиях строительным компаниям приходится искать новые подходы к продажам. Несмотря на существующие трудности, Kronung Group продолжает развиваться на рынке жилищной недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге отметил важное событие 2024 года для компании — старт строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания также активно работает в сегменте коммерческой недвижимости и заключила контракты на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие процентные ставки по депозитам, Kronung Group не прекращает строительство в сегменте торговой недвижимости. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческая недвижимость является долгосрочной инвестицией с окупаемостью в 5–10 лет. Он уверен, что в будущем спрос на качественные торговые площади будет расти.
Строительство жилых комплексов стало более сложным после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах их первого крупного жилого комплекса в Новогорелове. Они рассказали, что проект ориентирован на более высокое качество, чем принято в данной локации: дом имеет невысокую этажность, привлекает своей архитектурой, дизайнерской отделкой холлов и благоустроенной территорией с игровыми и спортивными площадками. При этом квартиры в комплексе продаются по рыночной цене.
Основатели Kronung Group также поделились планами на 2025 год. В ближайшие месяцы компания планирует запустить закрытые паевые фонды, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладываться в торговую недвижимость. Управление активами будет осуществляться специализированной управляющей компанией.
Кроме того, Kronung Group работает над несколькими жилыми проектами, включая два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок на 200 домов и 100 таунхаусов.
Стоит отметить, что Kronung Group занимается и социальными проектами. Например, они построили детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.