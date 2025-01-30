Фальшивая безопасность: в омской школе работали охранники без нужной проверки

Арбитражный суд Омской области оштрафовал частное охранное предприятие «Артель» за нарушение требований законодательства. Два сотрудника этой организации, работавшие охранниками в школе №138 на 22-й Рабочей, не прошли обязательную проверку на пригодность к работе в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств.