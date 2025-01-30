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Posted 30 января, 03:21

Published 30 января, 03:21

Modified 30 января, 06:44

Updated 30 января, 06:44

Охраняли школу, но не прошли проверку: в Омске наказали ЧОП

Фальшивая безопасность: в омской школе работали охранники без нужной проверки

30 января 2025, 03:21
Фото: 1MI. Охраняли школу, но не прошли проверку: в Омске наказали ЧОП

В омской школе работали неподготовленные охранники

В одной из омских школ работали охранники, которые не прошли обязательную проверку на пригодность к работе с оружием.

Арбитражный суд Омской области оштрафовал частное охранное предприятие «Артель» за нарушение требований законодательства. Два сотрудника этой организации, работавшие охранниками в школе №138 на 22-й Рабочей, не прошли обязательную проверку на пригодность к работе в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств.

Решение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие» и может быть обжаловано. Отметим, что согласно данным Rusprofile, уставной капитал ООО «ЧОП „Артель“» достигает 750 тысяч рублей, компания зарегистрирована в 2013 году.

С иском в суд обратилось Управление Росгвардии по Омской области. В ходе проверки выяснилось, что два охранника школы №138 в Октябрьском округе не прошли обязательную периодическую проверку, подтверждающую их способность работать в условиях, требующих использования оружия.

Сведения об отсутствии проверки содержались в базе централизованного учета оружия Росгвардии, что является нарушением Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности» и правил лицензирования частной охранной деятельности.

После выявления нарушения в отношении ЧОП «Артель» было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Организация не оспаривала обвинение, и в результате Арбитражный суд Омской области назначил штраф в размере 4 000 рублей.

Напомним, ранее Город55 писал, что в одной из омских школ на Левом берегу девочка порезала руку своему однокласснику канцелярским ножом.

В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Штраф#Административное дело#Лицензирование#Охранники#Управление Росгвардии
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