Фальшивая безопасность: в омской школе работали охранники без нужной проверки

Posted 30 января, 03:21
Published 30 января, 03:21
Modified 30 января, 06:44
Updated 30 января, 06:44
Арбитражный суд Омской области оштрафовал частное охранное предприятие «Артель» за нарушение требований законодательства. Два сотрудника этой организации, работавшие охранниками в школе №138 на 22-й Рабочей, не прошли обязательную проверку на пригодность к работе в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств.
Решение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие» и может быть обжаловано. Отметим, что согласно данным Rusprofile, уставной капитал ООО «ЧОП „Артель“» достигает 750 тысяч рублей, компания зарегистрирована в 2013 году.
С иском в суд обратилось Управление Росгвардии по Омской области. В ходе проверки выяснилось, что два охранника школы №138 в Октябрьском округе не прошли обязательную периодическую проверку, подтверждающую их способность работать в условиях, требующих использования оружия.
Сведения об отсутствии проверки содержались в базе централизованного учета оружия Росгвардии, что является нарушением Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности» и правил лицензирования частной охранной деятельности.
После выявления нарушения в отношении ЧОП «Артель» было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Организация не оспаривала обвинение, и в результате Арбитражный суд Омской области назначил штраф в размере 4 000 рублей.
Напомним, ранее Город55 писал, что в одной из омских школ на Левом берегу девочка порезала руку своему однокласснику канцелярским ножом.