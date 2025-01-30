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Posted 30 января, 08:18

Published 30 января, 08:18

Modified 30 января, 08:18

Updated 30 января, 08:18

В Омске выдали разрешение на строительство 3 «высоток» в Кировском округе

«Эталон» получил разрешение на строительство 3 «высоток» на омском Левобережье

30 января 2025, 08:18
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске выдали разрешение на строительство 3 «высоток» в Кировском округе

Новые МКД появятся на пересечении Волгоградской и Дергачева.

Департамент архитектуры Омска выдал разрешение на строительство 3 многоэтажных зданий. Все они будут расположены на пересечении улиц Дергачева и Волгоградская, в роли застройщика выступает компания «Эталон-Омск».

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, все здания будут переменной этажности: 7-12 этажей в первом, 8-13, 15, 16 во втором, 2-7-9-10-12-15 в третьем. В первом здании будет 425 квартир, во втором 621, в третьем — 340. В 2 МКД будет подземный паркинг, еще в одном парковка будет располагаться на прилегающем участке.

«Для жителей всех домов будут предусмотрены места хранения велосипедов, — пишет мэр. — В дальнейшем в новом квартале застройщиком планируется возведение еще двух многоквартирных домов и детского сада».

Напомним: на Волгоградской идет реализация крупного инвестиционного проекта. Новые здания станут частью большого микрорайона «Зеленая река». В последние дни 2024 года депарх одобрил строительство на Волгоградской новой школы.

В Омске одобрили строительство школы на Волгоградской
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Зеленая река
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