«Эталон» получил разрешение на строительство 3 «высоток» на омском Левобережье

Posted 30 января, 08:18
Published 30 января, 08:18
Modified 30 января, 08:18
Updated 30 января, 08:18
Департамент архитектуры Омска выдал разрешение на строительство 3 многоэтажных зданий. Все они будут расположены на пересечении улиц Дергачева и Волгоградская, в роли застройщика выступает компания «Эталон-Омск».
Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, все здания будут переменной этажности: 7-12 этажей в первом, 8-13, 15, 16 во втором, 2-7-9-10-12-15 в третьем. В первом здании будет 425 квартир, во втором 621, в третьем — 340. В 2 МКД будет подземный паркинг, еще в одном парковка будет располагаться на прилегающем участке.
«Для жителей всех домов будут предусмотрены места хранения велосипедов, — пишет мэр. — В дальнейшем в новом квартале застройщиком планируется возведение еще двух многоквартирных домов и детского сада».
Напомним: на Волгоградской идет реализация крупного инвестиционного проекта. Новые здания станут частью большого микрорайона «Зеленая река». В последние дни 2024 года депарх одобрил строительство на Волгоградской новой школы.