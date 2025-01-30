«Эталон» получил разрешение на строительство 3 «высоток» на омском Левобережье

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, все здания будут переменной этажности: 7-12 этажей в первом, 8-13, 15, 16 во втором, 2-7-9-10-12-15 в третьем. В первом здании будет 425 квартир, во втором 621, в третьем — 340. В 2 МКД будет подземный паркинг, еще в одном парковка будет располагаться на прилегающем участке.