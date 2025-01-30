Без воды на день: в одном из районов Омской области произошла коммунальная авария

Завтра, 31 января, в Полтавском районе Омской области пройдет масштабный коммунальный ремонт. Специалисты будут устранять подземное повреждение на магистральном водоводе «Таловское — Новосергеевка», из-за чего насосную станцию в Новосергеевке остановят на весь день (с 9 до 22 часов).