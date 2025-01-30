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Posted 30 января, 09:19

Published 30 января, 09:19

Modified 30 января, 09:48

Updated 30 января, 09:48

В Полтавском районе Омской области несколько сел остались без воды

Без воды на день: в одном из районов Омской области произошла коммунальная авария

30 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.

В Полтавском районе Омской области несколько сел остались без воды

Виной всему подземное повреждение коммуникаций.

Завтра, 31 января, в Полтавском районе Омской области пройдет масштабный коммунальный ремонт. Специалисты будут устранять подземное повреждение на магистральном водоводе «Таловское — Новосергеевка», из-за чего насосную станцию в Новосергеевке остановят на весь день (с 9 до 22 часов).

Районная администрация опубликовала ремомендации запастись водой для жителей Полтавки и еще 6 сел. Это Ворошилово, Краснопутиловка, Новосергеевка, Прогресс, Черноморка и Шахово.

Стоит напомнить, что износ коммунальной инфраструктуры — одна из серьезных проблем, существующих сейчас в Омской области. Это одна из причин роста тарифов на услуги ЖКХ, поскольку сейчас денег на обновление коммуникаций нет.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Ремонт#Аварии#Новости
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