Без воды на день: в одном из районов Омской области произошла коммунальная авария

Posted 30 января, 09:19
Published 30 января, 09:19
Modified 30 января, 09:48
Updated 30 января, 09:48
Завтра, 31 января, в Полтавском районе Омской области пройдет масштабный коммунальный ремонт. Специалисты будут устранять подземное повреждение на магистральном водоводе «Таловское — Новосергеевка», из-за чего насосную станцию в Новосергеевке остановят на весь день (с 9 до 22 часов).
Районная администрация опубликовала ремомендации запастись водой для жителей Полтавки и еще 6 сел. Это Ворошилово, Краснопутиловка, Новосергеевка, Прогресс, Черноморка и Шахово.
Стоит напомнить, что износ коммунальной инфраструктуры — одна из серьезных проблем, существующих сейчас в Омской области. Это одна из причин роста тарифов на услуги ЖКХ, поскольку сейчас денег на обновление коммуникаций нет.