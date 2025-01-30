«А ехать будем сегодня?»: дороги в Омске сковали многокилометровые пробки

Posted 30 января, 12:51
Published 30 января, 12:51
Modified 30 января, 12:53
Updated 30 января, 12:53
Стабильно каждое утро и вечер в Омске образуются многокилометровые пробки. По данным «Яндекс.Карт», после 18.00 часов 30 января ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.
Красным «горят» уже привычные омичам места:
На Лукашевича ситуацию осложняют сразу три произошедших аварии.
«ДТП, перекрыто все движение! Можно расходиться по домам», — написал в сервисе 2ГИС омич о ситуации на этой магистрали.
Некоторые горожане даже успели привыкнуть к ежедневным пробкам, которые сопровождают нас после закрытия на капремонт моста у Телецентра:
«А ехать будем сегодня?»;
«Все то же самое, ничего новенького»;
«Что за прикол, почему пробка в центр, а не из него».
Напомним, что подрядчику — компании «Стройтраст», занимающейся ремонтом моста у Телецентра, прокуратура внесла представление. Работы, как выяснилось, ведутся с нарушениями.