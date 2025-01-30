gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 12:51

Published 30 января, 12:51

Modified 30 января, 12:53

Updated 30 января, 12:53

Пробки на дорогах достигли 7 баллов

«А ехать будем сегодня?»: дороги в Омске сковали многокилометровые пробки

30 января 2025, 12:51
Фото: 1MI. Пробки на дорогах достигли 7 баллов

Омичи «встряли» в многокилометровые пробки в вечерний час пик

Загруженные места остаются стандартными: метромост, центр города и мост у Телецентра.

Стабильно каждое утро и вечер в Омске образуются многокилометровые пробки. По данным «Яндекс.Карт», после 18.00 часов 30 января ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Красным «горят» уже привычные омичам места:

  • Центр — Красный Путь, Фрунзе, Гагарина, Булатова, Орджоникидзе, Красногвардейская, Интернациональная, Герцена, Гусарова;
  • Метромост, причем в сторону центра;
  • Мост у Телецентра и подъезды к нему со стороны Лукашевича и Заозерной;
  • Нефтяники — проспект Мира, проспект Королева;
  • Левый берег — 70 лет Октября, 3-я Енисейская, Конева.
Пробки в Омске 30 января
Пробки в Омске 30 января. Фото: «Яндекс Карты»

На Лукашевича ситуацию осложняют сразу три произошедших аварии.

«ДТП, перекрыто все движение! Можно расходиться по домам», — написал в сервисе 2ГИС омич о ситуации на этой магистрали.

Некоторые горожане даже успели привыкнуть к ежедневным пробкам, которые сопровождают нас после закрытия на капремонт моста у Телецентра:

«А ехать будем сегодня?»;
«Все то же самое, ничего новенького»;
«Что за прикол, почему пробка в центр, а не из него».

Напомним, что подрядчику — компании «Стройтраст», занимающейся ремонтом моста у Телецентра, прокуратура внесла представление. Работы, как выяснилось, ведутся с нарушениями.

Прокуратура выяснила, что ремонт моста у омского Телецентра ведется с нарушениями
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дороги#Пробки#Омск#Авария#Новости#Затор на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика