Жителям ЖК в Москве повысят цены на обслуживание домов

Анатолий Кошурников отметил, что в Москве курьеры уже зарабатывают заметно больше, чем работники ЖКХ, и с этим трудно конкурировать. Около 80% затрат управляющих компаний приходится на фонд оплаты труда, поэтому они вынуждены предлагать, например, сантехнику 80 тысяч рублей, хотя в тариф заложена лишь половина от этой суммы. Просто так повысить доходы, чтобы покрыть эти расходы, невозможно, что делает ситуацию весьма сложной, подчеркнул Кошурников.