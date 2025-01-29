Жителям ЖК в Москве повысят цены на обслуживание домов

Posted 29 января, 12:15
Published 29 января, 12:15
Modified 29 января, 12:15
Updated 29 января, 12:15
Он рассказал, что для любой управляющей компании сейчас самой острой проблемой является дефицит работников. Они нуждаются в дворниках, охранниках и линейном персонале. Об этом пишет lenta.ru.
Анатолий Кошурников отметил, что в Москве курьеры уже зарабатывают заметно больше, чем работники ЖКХ, и с этим трудно конкурировать. Около 80% затрат управляющих компаний приходится на фонд оплаты труда, поэтому они вынуждены предлагать, например, сантехнику 80 тысяч рублей, хотя в тариф заложена лишь половина от этой суммы. Просто так повысить доходы, чтобы покрыть эти расходы, невозможно, что делает ситуацию весьма сложной, подчеркнул Кошурников.
Он указал, что управляющие компании не могут просто так поднять тарифы из-за роста рыночных цен или своих расходов. Для этого необходимо предложить жильцам новый тариф и ожидать их голосования. Такие предложения, как правило, встречают негативную реакцию. Кошурников заявил, что понимает жителей и старается открыто объяснять причины возникновения дополнительных расходов.
Для решения проблемы себестоимости есть несколько вариантов: можно либо согласовать с жильцами повышение тарифа без ущерба для качества услуг, либо, в худшем случае, сократить предоставляемые услуги или расторгнуть договоры.
Сокращения могут производиться в рамках, установленных жилищным законодательством. Например, круглосуточный консьерж может работать только в дневное время, а количество охранных постов может сократиться с пяти до трёх, пояснил Анатолий Кошурников. По мнению руководителя компании, большинство клиентов хорошо информировано и понимает текущие изменения в экономике.
«Если им все объяснить, то они принимают аргументы», — добавил он.