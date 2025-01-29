Заплатит крупный штраф. У питерцев возникли проблемы с ремонтом школы в Колосовке

Posted 29 января, 05:46
Published 29 января, 05:46
Modified 29 января, 05:48
Updated 29 января, 05:48
В Омской области не смогли вовремя отремонтировать сельскую школу. Речь идет о Колосовском средней школе, ремонт которой в апреле 2024 года поручили зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «Роспромстрой». Стоимость работ составила почти 109,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должен был быть завершен до ноября 2024 года, однако в эти сроки подрядчик не смог уложиться.
Из-за этого сначала прокуратура внесла руководителю питерского ООО — Алексею Каменеву — представление. А затем его, как сообщили в пресс-службе ведомства, привлекли к административной ответственности «за действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Размер назначенного штрафа — 3,9 млн рублей. Помимо этого, прокуратура проконтролирует завершение ремонта в школе.
Напомним, что это не единственный проблемный объект, на котором работали питерцы. Медленно ремонт проводился и в Муромцевской школе. Летом прошлого года «Ростпромстрой» рассчитывал выиграть аукцион на капремонт здания бывшего роддома, но заключение контракта с этой компанией так и не согласовали.