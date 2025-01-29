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Posted 29 января, 05:46

Published 29 января, 05:46

Modified 29 января, 05:48

Updated 29 января, 05:48

Колосовская школа, ремонтом которой занимались питерцы

Заплатит крупный штраф. У питерцев возникли проблемы с ремонтом школы в Колосовке

29 января 2025, 05:46
Фото: Прокуратура Омской области. Колосовская школа, ремонтом которой занимались питерцы

Питерскую фирмы крупно оштрафовали за сорванный ремонт школы в Омской области

Директору компании сначала внесли представление, а потом привлекли его к административной ответственности за бездействие.

В Омской области не смогли вовремя отремонтировать сельскую школу. Речь идет о Колосовском средней школе, ремонт которой в апреле 2024 года поручили зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «Роспромстрой». Стоимость работ составила почти 109,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должен был быть завершен до ноября 2024 года, однако в эти сроки подрядчик не смог уложиться.

Из-за этого сначала прокуратура внесла руководителю питерского ООО — Алексею Каменеву — представление. А затем его, как сообщили в пресс-службе ведомства, привлекли к административной ответственности «за действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Размер назначенного штрафа — 3,9 млн рублей. Помимо этого, прокуратура проконтролирует завершение ремонта в школе.

Ремонт школы хотели завершить в ноябре 2024 года
Ремонт школы хотели завершить в ноябре 2024 года. Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что это не единственный проблемный объект, на котором работали питерцы. Медленно ремонт проводился и в Муромцевской школе. Летом прошлого года «Ростпромстрой» рассчитывал выиграть аукцион на капремонт здания бывшего роддома, но заключение контракта с этой компанией так и не согласовали.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Прокуратура#Колосовский район#Подрядчик#Новости#Ремонт школ#Срыв сроков
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