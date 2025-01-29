Заплатит крупный штраф. У питерцев возникли проблемы с ремонтом школы в Колосовке

В Омской области не смогли вовремя отремонтировать сельскую школу. Речь идет о Колосовском средней школе, ремонт которой в апреле 2024 года поручили зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «Роспромстрой». Стоимость работ составила почти 109,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должен был быть завершен до ноября 2024 года, однако в эти сроки подрядчик не смог уложиться.