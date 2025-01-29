Выше нормы. Омичам дали подробный прогноз погоды на февраль 2025 года

Posted 29 января, 09:23
Published 29 января, 09:23
Modified 29 января, 09:34
Updated 29 января, 09:34
Гидрометцентр России представил прогноз погоды на последний месяц зимы в Омской области. По данным синоптиков, средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
Согласно карте Гидрометцентра, осадков в феврале 2025 года в Омской области будет около нормы (80-120%). Однако это коснется далеко не всех российских регионов. Например, на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на Таймыре и в Эвенкии среднемесячное количество осадков ожидается выше среднего, а в Забайкальском крае, на западе Амурской области, на востоке Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Камчатском крае, наоборот, меньше.
Судя по данным сервиса «Ну и погода», в первой половине февраля в Омской области будет достаточно холодно. В первый день месяца температура воздуха вовсе опустится до -30, однако уже в следующие дни поднимется до -8. Но уже с 5 февраля снова похолодает — столбик термометра будет в пределах -15… -20 градусов до 13 числа.
Добавим, что, судя по предварительному прогнозу, осадки ожидаются в начале и конце месяца.