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Posted 29 января, 09:23

Published 29 января, 09:23

Modified 29 января, 09:34

Updated 29 января, 09:34

Выше нормы. Омичам дали подробный прогноз погоды на февраль 2025 года

Выше нормы. Омичам дали подробный прогноз погоды на февраль 2025 года

29 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.
Последний месяц зимы встретит омичей морозами.

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на последний месяц зимы в Омской области. По данным синоптиков, средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

Карта температурных аномалий
Карта температурных аномалий. Фото: meteoinfo.ru

Согласно карте Гидрометцентра, осадков в феврале 2025 года в Омской области будет около нормы (80-120%). Однако это коснется далеко не всех российских регионов. Например, на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на Таймыре и в Эвенкии среднемесячное количество осадков ожидается выше среднего, а в Забайкальском крае, на западе Амурской области, на востоке Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Камчатском крае, наоборот, меньше.

Карта осадков
Карта осадков. Фото: meteoinfo.ru

Судя по данным сервиса «Ну и погода», в первой половине февраля в Омской области будет достаточно холодно. В первый день месяца температура воздуха вовсе опустится до -30, однако уже в следующие дни поднимется до -8. Но уже с 5 февраля снова похолодает — столбик термометра будет в пределах -15… -20 градусов до 13 числа.

Добавим, что, судя по предварительному прогнозу, осадки ожидаются в начале и конце месяца.

Прогноз погоды на февраль
Прогноз погоды на февраль. Фото: «Ну и погода»
К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Забайкальский край#Температура#Гидрометцентр#Осадки#Камчатский край#Ямало-Ненецкий автономный округ#Хабаровский край
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