Выше нормы. Омичам дали подробный прогноз погоды на февраль 2025 года

Согласно карте Гидрометцентра, осадков в феврале 2025 года в Омской области будет около нормы (80-120%). Однако это коснется далеко не всех российских регионов. Например, на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на Таймыре и в Эвенкии среднемесячное количество осадков ожидается выше среднего, а в Забайкальском крае, на западе Амурской области, на востоке Якутии, на севере Хабаровского края, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Камчатском крае, наоборот, меньше.